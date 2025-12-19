SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    Carne de cañón

    Por 
    Cartas al director
    Carne de cañón Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    SEÑOR DIRECTOR:

    Don Álvaro Ferrer (18 de diciembre) plantea que cuando se analiza el acuerdo del 12 de noviembre de 2019, que dio origen al primer proceso constitucional, erróneamente se llama valentía y prudencia a lo que fue una claudicación del Estado, que se inhibió de emplear los medios de que disponía para controlar los desmanes. Los argumentos sobre las presiones internacionales y los derechos humanos serían excusas ex post para aliviar conciencias.

    Al respecto, es difícil predecir el escenario que se habría presentado si se hubiese dispuesto que las FF.AA. controlaran la insurrección de aquel entonces. Lo que sí es claro que hoy tendríamos innumerables uniformados enfrentando juicios con probables sentencias de prisión. Un botón de muestra son los actuales procesos contra Carabineros, que tuvo la dura misión de proteger la democracia, sin medios suficientes, ni respaldo político ni legal.

    Muchos ancianos exuniformados, hombres y mujeres, que no han torturado ni asesinado a nadie, que hoy –a más de 50 años de los hechos- cumplen injustas condenas por haber cumplido con su deber, son la vívida evidencia de que mientras no se cuente con racionales y legalmente respaldadas Reglas para el Uso de la Fuerza (RUF), “sacar a los militares a la calle” es condenarlos a la cárcel. Basta ya de que sean carne de cañón para suplir la incapacidad política.

    Miguel A. Vergara Villalobos

    Más sobre:proceso constitucionalFF.AA.militares

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Zelensky lanza una dura advertencia mientras los líderes de la UE deciden sobre los activos congelados de Rusia

    Comando de Kast dice que norma “de amarre” de funcionarios públicos rompe “las confianzas” y pide al gobierno que la retire

    Los primeros roces del nuevo gobierno con La Moneda de Boric

    Boric defiende su gestión en semana de las autocríticas por la derrota electoral: “Son las obras las que hablan”

    César Valenzuela, diputado electo PS: “Los ánimos separatistas en torno a que hay que diferenciarse del FA o el PC son absurdos”

    Contrataciones de última hora: UDI inicia ofensiva contra “amarre” de cargos en al menos 8 ministerios de gobierno de Boric

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    Servicios

    Este viernes comienzan las solicitudes de Anótate en la lista 2026 para colegios de la Región Metropolitana

    Este viernes comienzan las solicitudes de Anótate en la lista 2026 para colegios de la Región Metropolitana

    ¿Cuándo es el regreso a clases? Revisa el calendario escolar 2026 por región

    ¿Cuándo es el regreso a clases? Revisa el calendario escolar 2026 por región

    Estos son todos los feriados de 2026 en Chile: revisa cuáles son irrenunciables y los fines de semana largos

    Estos son todos los feriados de 2026 en Chile: revisa cuáles son irrenunciables y los fines de semana largos

    Los primeros roces del nuevo gobierno con La Moneda de Boric
    Chile

    Los primeros roces del nuevo gobierno con La Moneda de Boric

    Boric defiende su gestión en semana de las autocríticas por la derrota electoral: “Son las obras las que hablan”

    César Valenzuela, diputado electo PS: “Los ánimos separatistas en torno a que hay que diferenciarse del FA o el PC son absurdos”

    Comando de Kast dice que norma “de amarre” de funcionarios públicos rompe “las confianzas” y pide al gobierno que la retire
    Negocios

    Comando de Kast dice que norma “de amarre” de funcionarios públicos rompe “las confianzas” y pide al gobierno que la retire

    Sonapesca va a la Contraloría por implementación del fraccionamiento pesquero: “No sabemos cómo lo van a aplicar”

    Producción de oro en Chile alcanza a octubre su mayor nivel desde 2015

    Los osos polares están evolucionando para sobrevivir en un mundo más caluroso, según un reciente estudio
    Tendencias

    Los osos polares están evolucionando para sobrevivir en un mundo más caluroso, según un reciente estudio

    Guía de compras de tecnología para Navidad de WOM

    Cómo es la alianza entre Movistar Chile y Freepik que da acceso a sus modelos de IA

    Nuevo destino lejos de Colo Colo: Brayan Cortés negocia su llegada al Puebla
    El Deportivo

    Nuevo destino lejos de Colo Colo: Brayan Cortés negocia su llegada al Puebla

    Golf: finaliza la primera jornada del Abierto de Chile con liderazgo argentino en La Reina

    Betis de Manuel Pellegrini avanza a octavos de la Copa del Rey tras vencer con apuros a un equipo de tercera categoría

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones
    Finde

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Iron Maiden suma un segundo show en Chile para 2026
    Cultura y entretención

    Iron Maiden suma un segundo show en Chile para 2026

    Por la Cruz y la Bandera: la osada performance de Vicente Ruiz y Patricia Rivadeneira que sacudió a Chile

    Muere Vicente Ruiz, ícono de la contracultura en los años 80 y destacado artista multidisciplinario

    Zelensky lanza una dura advertencia mientras los líderes de la UE deciden sobre los activos congelados de Rusia
    Mundo

    Zelensky lanza una dura advertencia mientras los líderes de la UE deciden sobre los activos congelados de Rusia

    Lula confirma que vetará proyecto que reduce pena de Bolsonaro y niega acuerdo en el Congreso para favorecer a expresidente

    Trump dice que no es necesario el permiso del Congreso para atacar Venezuela: “No tengo por qué decírselo”

    No quiero aprender a convivir con el dolor
    Paula

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta