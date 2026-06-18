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    Cartas al Director

    Cerro Chena, compromiso con la zona sur de Santiago

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    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    Con preocupación hemos recibido la noticia de que Parquemet no va a mantener y administrar la operación del futuro Parque Metropolitano Sur Cerro Chena. Se trata de una obra largamente esperada, de más de 50 mil millones de inversión, que ya alcanza un 90% de avance, financiada e impulsada por el Gobierno Regional de Santiago y llamada a beneficiar a más de tres millones de habitantes de la zona sur de la capital.

    Este proyecto es el resultado de más de cuatro décadas de trabajo comunitario, del impulso de la Corporación Amigos del Cerro Chena, del concurso de Cerros Isla de la entonces Intendencia Metropolitana, del actual Gobierno Regional, de la perseverancia de alcaldes, consejeros regionales y diputados de distintos colores políticos y que ha trascendido a cuatro gobiernos nacionales distintos. Además, su diseño fue construido junto a la comunidad y al Premio Nacional de Urbanismo, Teodoro Fernández. Después de años de dificultades, incluyendo la quiebra de la empresa inicialmente a cargo de las obras, el parque pudo salir adelante gracias a la convicción de que el sur de Santiago también merece infraestructura pública, áreas verdes y espacios de encuentro de primer nivel.

    Cerro Chena no es solo un parque. Tiene miradores, un santuario a la Virgen, lagunas, zonas deportivas, espacios comunitarios, áreas verdes y un profundo valor histórico y patrimonial. Es un nuevo pulmón verde para comunas como San Bernardo, Calera de Tango, Buin, El Bosque y La Pintana, territorios que por demasiado tiempo han vivido las consecuencias de la desigualdad urbana.

    Por eso, esperamos que el Presidente de la República reconsidere esta decisión. Parquemet se comprometió en 2017 a hacerse cargo de la mantención, administración y operación del parque. Una obra pública de esta magnitud trasciende la posición política de las autoridades y pone en el centro a la ciudadanía. Parece incomprensible que se pongan en riesgo los recursos de todos, dejándolo en abandono justo cuando está por abrir sus puertas. El Parque Metropolitano Sur Cerro Chena es un acto de justicia territorial con la zona sur de Santiago. Ese compromiso debe cumplirse.

    Christopher White, Alcalde de San Bernardo

    Sadi Melo, Consejero Regional

    Nora Cuevas, ex Alcaldesa de San Bernardo

    Claudio Bustamante, ex Consejero Regional

    Claudio Orrego, Gobernador Regional

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