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    Cartas al Director

    Foco en el fortalecimiento

    Por 
    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    El proyecto anunciado por el Mineduc para extender hasta 2040 el cronograma de implementación de los SLEP abre un debate necesario. Más allá de si los traspasos deben ocurrir antes o después, la pregunta de fondo es otra: ¿estamos construyendo las capacidades que requieren quienes tienen la responsabilidad de sostener y mejorar la educación pública?

    Nuestra experiencia trabajando con más de 10 SLEP muestra equipos comprometidos y muy motivados por fortalecer las oportunidades de aprendizaje de las y los estudiantes. Sin embargo, considerando que dan soporte y acompañamiento a hasta 190 establecimientos, gran parte de su tiempo y energía sigue absorbida por urgencias administrativas y operativas propias de un sistema en instalación. Eso limita su capacidad para acompañar a las comunidades, desarrollar sus capacidades y liderar procesos de mejora sostenida.

    Postergar los plazos por sí solo no resolverá este desafío. La educación pública necesita un modelo de gestión eficiente, y para ello, que trabajemos en red para aprender de lo que funciona y fortalecer lo que no. Aprovechar esta nueva etapa para construir esas capacidades será, probablemente, una de las decisiones más importantes para el futuro de miles de estudiantes en Chile.

    Paula Covarrubias

    Directora Comunidades que Aprenden

    Enseña Chile

    Más sobre:EducaciónColegiosEquiposSLEP

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