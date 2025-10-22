¿Chile cambió?

SEÑOR DIRECTOR:

Después de seis años del “estallido social” que gatilló la rabia y la furia de unos pocos, la destrucción de mucho, dos intentos fallidos de producción de una nueva Constitución, promesas de grandes reformas sociales que terminarían con supuestos privilegios, ilusas visiones juveniles de superioridad de estándar moral para ejercer cargos públicos, y decenas de columnas de analistas que vaticinaron grandes cambios sociales para Chile, vino la Contraloría a mostrarnos, con una bofetada de realidad, que Chile no ha cambiado...y al parecer no cambiará pronto.

Juan Luis Hernández Viera