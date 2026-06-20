Conviene no olvidar

SEÑOR DIRECTOR:

El Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional no se presentó en una oficina de Santiago, sino el 14 de marzo en Lirquén, entre escombros, cenizas y familias que lo perdieron todo. Conviene no olvidarlo. Porque mientras en el Congreso se discuten tasas, incentivos y cálculo político, en Ñuble y Biobío hay 4.429 viviendas destruidas y miles de familias que siguen esperando una reconstrucción que no puede volver a transformarse en otra fallida, como ya ocurrió en Viña del Mar.

Discutir el proyecto es legítimo. Sepultar su urgencia bajo el ruido político sería imperdonable. En Lirquén, en Punta de Parra y en tantos otros lugares, la tragedia no ha terminado.

Nicolás Birrell B.

Pdte. Desafío Levantemos Chile