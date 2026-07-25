SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    Cuando el decreto no baja a terreno

    Por 
    Cartas al director
    Pedro Rafael Sandoval Paul

    SEÑOR DIRECTOR:

    La emergencia que golpea a la Región de Coquimbo y al sur de la Región de Atacama vuelve a exhibir el problema de fondo de nuestra institucionalidad de emergencias: la distancia entre la decisión política y su ejecución.

    Conviene ser preciso, porque el debate confunde ambos niveles. El gobierno decretó Emergencia Preventiva con pronóstico en mano, y no es un detalle menor. Esa facultad no es nueva: desde 1974 el Estado puede declarar zonas en estado preventivo ante riesgo inminente acreditado por informe técnico. Ante eventos hidrometeorológicos apenas hay registro de aplicación anticipada en la última década. Que esta vez se actuara antes del impacto es correcto y no debe perderse en el fragor del debate.

    Pero una facultad es una caja de herramientas: no importa cuántas se entreguen si quien debe ejecutarlas no las usa, o no sabe cómo. El predespliegue de logística a zonas que se sabía quedarían aisladas -helicópteros, maquinaria pesada, vehículos todo terreno, equipos de comunicaciones y ayuda humanitaria esencial- no ocurrió con la anticipación que el decreto permitía. Y la vulnerabilidad de estos territorios era conocida: por su geografía, por sus comunidades dispersas y, en Atacama, por la tragedia de 2015. Corral ya había encendido las alertas.

    La debilidad está en el mando y control de Senapred. La resistencia de la dirección de la entonces Onemi durante la tramitación legislativa la dejó en el ambiguo espacio de la coordinación y la asesoría, sin autoridad de mando ni rendición de cuentas posible. Eso presiona a niveles políticos a asumir un ámbito que no les es propio. La comisión investigadora por el megaincendio de febrero de 2024 en Viña del Mar y Quilpué concluyó que se requiere “una reforma a su sistema de gobernanza, cuya naturaleza horizontal como entidad ‘coordinadora’ (sin autoridad de mando) ha fracasado”.

    La comisión de 2023 ya lo había advertido, incluida la necesidad de modificar el sistema de alerta para evacuación. Nada de eso ha cambiado.

    Nadie está obligado a lo imposible; el Estado sí está obligado a lo posible. Muchas emergencias no se evitarán, pero siempre habrá margen para responder a tiempo, mitigar y demostrar que se hizo todo lo posible. Una institucionalidad que falla más allá de los gobiernos de turno debería alarmar a esta administración y a las que vengan. Cuando se dan cuenta, para muchos ya es tarde.

    Michel De L’Herbe

    Consultor en Emergency Management

    Más sobre:InstitucionalidadEmergenciasFacultadesAutoridades

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Diputados del PDG piden estrategia al gobierno ante aranceles de EE.UU. y anuncian proyecto para prohibir importaciones con trabajo forzoso

    Ascienden a 5.546 los fallecidos por los devastadores terremotos de junio en Venezuela

    Más de 200 mil personas deben huir o confinarse ante los incendios forestales que arrasan Francia y España

    Grupo de 76 alcaldes oficialistas respalda acuerdo por la megarreforma y llama al Senado a aprobar compensación para las 345 comunas

    Arrau tras detención de tres comuneros investigados por homicidio y ataques incendiarios: “Cumplimos con lo prometido”

    Armada emite aviso de marejadas desde la Región de Los Lagos a Atacama más archipiélago de Juan Fernández

    Lo más leído

    1.
    El costo de legislar para el aplauso

    El costo de legislar para el aplauso

    2.
    Acción política contraria a la evidencia

    Acción política contraria a la evidencia

    3.
    Ley de reconstrucción

    Ley de reconstrucción

    4.
    Buenismo legislativo

    Buenismo legislativo

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteorólogos anticipan cómo serán los sistemas frontales que llegan a Chile este fin de semana

    Meteorólogos anticipan cómo serán los sistemas frontales que llegan a Chile este fin de semana

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    Servicios

    La Velada del Año 6: a qué hora comienza, dónde verla en vivo y quiénes se presentarán

    La Velada del Año 6: a qué hora comienza, dónde verla en vivo y quiénes se presentarán

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Limache en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Limache en TV y streaming

    Revisa las medidas de apoyo de BancoEstado para clientes afectados por el sistema frontal

    Revisa las medidas de apoyo de BancoEstado para clientes afectados por el sistema frontal

    Diputados del PDG piden estrategia al gobierno ante aranceles de EE.UU. y anuncian proyecto para prohibir importaciones con trabajo forzoso
    Chile

    Diputados del PDG piden estrategia al gobierno ante aranceles de EE.UU. y anuncian proyecto para prohibir importaciones con trabajo forzoso

    Ascienden a 5.546 los fallecidos por los devastadores terremotos de junio en Venezuela

    Grupo de 76 alcaldes oficialistas respalda acuerdo por la megarreforma y llama al Senado a aprobar compensación para las 345 comunas

    Paramount retrasa la compra de Warner Bros. Discovery en medio de disputa legal y monto de la operación crece
    Negocios

    Paramount retrasa la compra de Warner Bros. Discovery en medio de disputa legal y monto de la operación crece

    Gobierno nombra a Lorena Herrera como nueva directora general de Concesiones de Obras Públicas

    Presidente del BancoEstado dijo que era “retrógrado” prohibir el pago de interés sobre interés

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario
    Tendencias

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    Meteorólogos anticipan cómo serán los sistemas frontales que llegan a Chile este fin de semana

    Las dos regiones que acumularán hasta 150 mm de lluvia este fin de semana, según el tiempo

    En vivo: Colo Colo enfrenta a Deportes Limache en el inicio de la segunda rueda de la Liga de Primera
    El Deportivo

    En vivo: Colo Colo enfrenta a Deportes Limache en el inicio de la segunda rueda de la Liga de Primera

    Destino México: Felipe Mora se despide de Portland Timbers y deja la Major League Soccer

    Aníbal Mosa confirma el gran golpe al mercado: “Vozinha va a ser arquero de Colo Colo”

    Incluido el rack de IA “más potente del mundo”: 6 novedades que AMD presentó en Advancing AI 2026
    Tecnología

    Incluido el rack de IA “más potente del mundo”: 6 novedades que AMD presentó en Advancing AI 2026

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    La Odisea suma más de 200 mil espectadores en Chile y dispara el fervor por el formato IMAX
    Cultura y entretención

    La Odisea suma más de 200 mil espectadores en Chile y dispara el fervor por el formato IMAX

    Pedro Pascal recibirá su estrella en el Paseo de la Fama en 2027

    Facebrooklyn presenta nuevo single junto a la artista mexicana izatkm

    Más de 200 mil personas deben huir o confinarse ante los incendios forestales que arrasan Francia y España
    Mundo

    Más de 200 mil personas deben huir o confinarse ante los incendios forestales que arrasan Francia y España

    Revelan que amenaza iraní contra el Air Force One provocó el intercambio de aviones de Trump durante cumbre de la OTAN

    Venezuela notifica formalmente su retirada del Estatuto de Roma e inicia su salida “definitiva” de la Corte Penal Internacional

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad
    Paula

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad

    ¿Team dormir con mascotas o cada uno en su cama?

    Hablemos de amor: la amiga que sigo encontrando en mis sueños