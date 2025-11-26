Cuando un libro reemplaza al celular

SEÑOR DIRECTOR:

Celebramos la aprobación en el Senado del proyecto de ley que prohíbe el uso de celulares en todas las escuelas de Chile.

En países como Estados Unidos, la prohibición de celulares ha ocasionado que paralelamente aumente la cantidad de niños que pide libros en sus bibliotecas escolares. Esto los acercaría a los beneficios de la lectura, como adquirir mayores niveles de calma, concentración y comprensión del entorno, mientras los aleja del vicio del eterno scroll que está relacionado a la baja comprensión lectora e incluso al bullying y depresión.

Esperamos que efectos como este se repliquen en nuestro país, y que gracias a la medida que se está tomando en el parlamento, más niños se acerquen a esta herramienta mágica y elemental que estaban dejando atrás, y que les permitirá ser ciudadanos y personas integrales: la lectura.

Catalina Díaz

Fundación Letra Libre