Canciller promoverá candidatura de Valparaíso para el Tratado del Mar en Asamblea de la OEA

Hasta Panamá llegó el canciller Francisco Pérez Mackenna para participar en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con una agenda enfocada en destacar las prioridades del gobierno de José Antonio Kast: seguridad, migración, desarrollo económico y construcción de confianzas.

Esto, además de posicionar y conseguir apoyos para la candidatura de Valparaíso para el Tratado del Mar, lo que conllevará ser sede de la Secretaría Ejecutiva del acuerdo para el cuidado de los océanos, conocido como BBNJ, que se decidirá en enero de 2027.

Así lo señaló a través de un comunicado de Cancillería. “Llevaré a la OEA nuestra agenda de seguridad porque estamos convencidos de que es la base para la estabilidad y progreso de la región. Invitaremos a más países a sumarse al Compromiso de Santiago porque debemos unirnos contra el crimen organizado. Queremos sumar voces y esfuerzos a este plan regional contra el delito”, dijo el ministro.

Además, se pondrá énfasis en la necesidad de impulsar una mayor integración económica, la inversión, la diversificación de mercados y el fortalecimiento de las capacidades productivas.

Con ello, también hará un llamado a fortalecer el diálogo político, la democracia, el Estado de Derecho y el respeto a las instituciones.

Por último, durante su instancia en el país vecino, el canciller tiene previsto sostener bilaterales con sus pares de Brasil, México, Ecuador y Canadá.