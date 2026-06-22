Diputado Romero defiende acusación contra Grau y cuestiona rechazo de Schalper: “Tendrá que explicarle a su electorado”

El diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, se refirió durante la mañana de este lunes a la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, a la vez que cuestionó el anuncio del diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, quien dijo que rechazará la medida.

“El diputado Schalper es una persona libre de votar como él estime conveniente”, sostuvo Romero en conversación con Radio Infinita, a la vez que añadió que “lo que pasa es que las consecuencias de su votación las va a tener que explicar, y lo he dicho varias veces, a su electorado".

Según sostuvo Romero, “cada uno puede tomar sus decisiones, pero las consecuencias las van a tener que asumir ellos porque tienen que responderle a los que votan por la derecha, no a los que votan por la izquierda”.

Asimismo, respecto al proyecto presentado por Schalper y otros parlamentarios para aumentar los requisitos para presentar acusaciones constitucionales, el diputado señaló que “todas las acusaciones constitucionales que nosotros presentamos tenían un fundamento”, y que “restringir esas atribuciones no me parece de lo más razonable que hay”.

En la misma línea, frente al argumento de que se pierde mucho tiempo en estas mencionó que “la Cámara de Diputados pierde el mismo tiempo, o más, con proyectos como el día del pajarete, o distintos, o, por ejemplo, para generar un feriado, porque para generar un feriado la Cámara de Diputados corre, pero para un proyecto de seguridad, para un proyecto importante, las cosas se detienen más”.

“Yo creo que ese argumento de que la Cámara de Diputados pierde tiempo, yo le diría que pierde tiempo con bastantes otras cosas más que restringir una facultad de fiscalización”.

Frente a la acusación contra Grau, Romero señaló que “aquí no se está buscando que el Ministro Grau se vaya a la cárcel (...). Pero sí hay responsabilidad política y ese estándar político es el que nosotros estamos pidiendo de acá que se haga efectivo en la Cámara de Diputados”.

En la misma línea, respecto a si esta acusación constitucional provocará otras en respuesta, Romero apuntó que “el Frente Amplio y el Partido Comunista van a acusar igual”.

“Esa cuestión que algunos piensan de que si nosotros no lo hacemos, ellos lo van a hacer, eso es mentira”, sostuvo.

Cuestionamientos a Evelyn Matthei

En la ocasión, Romero además se refirió a los cuestionamientos de Evelyn Matthei, señalando que “tiene derecho a opinar lo que quiera” y que “para nosotros no es una figura relevante”.

Según sostuvo, “puede ser relevante para Chile Vamos, y ellos tendrán que salir a defenderla. Nosotros tenemos que seguir adelante con nuestro programa”

“Yo creo que los desafíos que tiene Chile para el futuro superan por mucho a Evelyn Matthei, y Evelyn Matthei no está gobernando el país, lo está gobernando otro presidente”, expresó.