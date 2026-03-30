Cuenca agotada
SEÑOR DIRECTOR:
En su carta, los presidentes de la Tercera y Última Sección del río Mapocho reconocen la escasez de agua, pero responsabilizan erradamente a Aguas Andinas de impulsar el reúso y no de aumentar la disponibilidad. Las soluciones estructurales propuestas —embalses o desalación— son de largo plazo, requieren una política de Estado y no resuelven la urgencia inmediata.
La realidad es otra: la cuenca del Mapocho está agotada y depende de aportes permanentes del Maipo, mes a mes, sostenidos por regantes que restringen su propio riego en favor del abastecimiento de Santiago. Estos volúmenes se entregan bajo acuerdos de restitución hoy en desarrollo. Desconocerlos no contribuye a la solución.
El problema no es la sanitaria, sino la escasez.
Rafael Ossandón Irarrázabal
Pdte., Asociación de Canalistas de Pirque
Director, Junta de Vigilancia Primera Sección Río Maipo
Lo Último
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La TerceraPlan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.