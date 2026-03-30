Cuenca agotada

SEÑOR DIRECTOR:

En su carta, los presidentes de la Tercera y Última Sección del río Mapocho reconocen la escasez de agua, pero responsabilizan erradamente a Aguas Andinas de impulsar el reúso y no de aumentar la disponibilidad. Las soluciones estructurales propuestas —embalses o desalación— son de largo plazo, requieren una política de Estado y no resuelven la urgencia inmediata.

La realidad es otra: la cuenca del Mapocho está agotada y depende de aportes permanentes del Maipo, mes a mes, sostenidos por regantes que restringen su propio riego en favor del abastecimiento de Santiago. Estos volúmenes se entregan bajo acuerdos de restitución hoy en desarrollo. Desconocerlos no contribuye a la solución.

El problema no es la sanitaria, sino la escasez.

Rafael Ossandón Irarrázabal

Pdte., Asociación de Canalistas de Pirque

Director, Junta de Vigilancia Primera Sección Río Maipo