Cuotas por nacionalidad en empresas

SEÑOR DIRECTOR:

Se presentó un proyecto de ley para reducir la cantidad de trabajadores extranjeros por empresa. Actualmente, las empresas con 25 o más trabajadores deben cumplir con una cuota mínima del 85% de trabajadores chilenos, mientras que las empresas pequeñas, con menos de 25 trabajadores, no tienen esa obligación. La iniciativa busca extender esta exigencia a todas las empresas y aplicar el cumplimiento por región, incorporando multas para quienes no respeten esta regulación.

La intención es proteger el empleo nacional, pero la evidencia internacional muestra que las cuotas por nacionalidad no mejoran las oportunidades laborales de los trabajadores locales. Investigadores como los premios Nobel Esther Duflo y Abhijit Banerjee han estudiado los efectos de la migración en distintos mercados laborales y concluyen que los migrantes no desplazan de manera significativa a los nacionales. Más bien tienden a complementar la fuerza laboral, cubrir vacantes que locales ya no toman y dinamizar la actividad económica a través del consumo.

Extender cuotas obligatorias por nacionalidad a todas las empresas puede terminar restringiendo oportunidades laborales sin mejorar el empleo local. En esa línea, la discusión sobre la propuesta debe apoyarse en evidencia y en resultados comprobados sobre el impacto real en el empleo.

Luis Prieto Sánchez

Ingeniero civil industrial