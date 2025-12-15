SEÑOR DIRECTOR:

Y llegó la hora del cambio. Así es la democracia: alternancia en el poder. Ahora, los ganadores a unirse para bien gobernar, mire que hay muchas esperanzas cifradas en ellos y los perdedores a una oposición que se encause legalmente y no por la violencia y la revolución; al decir de Portales “que sea decente y moderada”. Chile mira a ambos lados y de ellos espera su mejor esfuerzo.

Francisco Bartolucci Johnston