Desafío de la próxima oposición

SEÑOR DIRECTOR:

Quien pierda la próxima elección presidencial enfrentará un enorme desafío. Además de realizar un análisis frío sobre las causas de su derrota, deberá asumir un rol activo y constructivo como oposición, defendiendo con convicción sus propias agendas, pero tomando distancia de aquella oposición de 2019, que se caracterizó más por la confrontación que por la colaboración y terminó por estancar la situación del país.

Es a través de los acuerdos y de las mayorías que las sociedades avanzan y las brechas se reducen. La política necesita menos trincheras y más puentes; solo así la oposición, cualquiera sea, contribuirá verdaderamente al desarrollo del país.

José Riquelme Brondi