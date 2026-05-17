SEÑOR DIRECTOR:

Ante el 10% de desempleo femenino con 50 meses en 8% o más, mientras el de los hombres se mantuvo estable en 8,1% (preocupante igualmente) con la totalidad del aumento en las mujeres, elevándose en las jóvenes a 27%, no podemos como país errar en las políticas públicas.

El 22,9% de las desocupadas está en desempleo de larga duración, cifra que se eleva a 32% en el caso de las desocupadas de 50 años o más. Además, mientras el desempleo de larga duración de mujeres creció al 26,3% anual, en el caso de los hombres cayó 13,4%. Son 452.137 mujeres sin trabajo.

El crédito tributario a las remuneraciones del Proyecto de Ley para la Reconstrucción no es un incentivo específico a la contratación, sino un apoyo al costo del empleo formal de las empresas. En sus inicios tampoco se hacía cargo de las mayores dificultades de empleabilidad femenina, por lo que los cambios a los cuales el ministro de Hacienda se abrió para apoyar a las mujeres y jóvenes es una buena noticia.

Sin embargo, estimamos que la nueva propuesta de que el crédito parta en el 14% de la remuneración y se aumente en un 1% (a 15%) si es mujer y en un 1,5% si es joven (15,5%) es insuficiente para compensar los altos costos laborales asociados a la contratación de mujeres por la maternidad. Es una diferencia de tan sólo $11.012 para remuneraciones equivalentes a 7,8 UTM. ¿Compensan once mil pesos la obligación de pagar sala cuna de 350 mil pesos? Por eso es tan importante priorizar los recursos fiscales al proyecto de ley de sala cuna, porque es una barrera estructural.

Respecto del crédito tributario consideramos necesario aumentar el porcentaje a las remuneraciones para las mujeres y jóvenes, como también sumar a las personas de 55 años o más para que sea un apoyo efectivo al empleo formal.

Francisca Jünemann

Presidenta ejecutiva de ChileMujeres

Juan Bravo

Director OCEC UDP