Detención de funcionarios de la PDI

SEÑOR DIRECTOR:

Ante la detención de seis funcionarios de la PDI Puente Alto, hoy ex, como Cuerpo de Oficiales Generales PDI estimamos necesario destacar que fue la propia institución, mediante sus mecanismos internos, la que detectó las irregularidades y puso de inmediato los antecedentes a disposición del Ministerio Público para ser investigados. Dicha actuación demuestra que existe una conducción responsable, controles internos eficaces y un compromiso real con la probidad y la transparencia.

Los hechos denunciados corresponden a acciones individuales que no representan en lo absoluto el trabajo profesional, abnegado y silencioso que realizan los más de trece mil funcionarios en todo el país. Que estas conductas hayan sido identificadas por la misma PDI, confirma el compromiso del señor Director General y su actual alto mando en resguardar la ley, la integridad y doctrina institucional.

Confiamos en que la investigación seguirá su curso y se aplicarán las sanciones correspondientes, resguardando así la fe pública y el Estado de Derecho.

Jorge Caradeux Franulic

Prefecto Inspector

Presidente

Cuerpo de Oficiales Generales PDI