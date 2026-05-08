Directorios en tiempos de IA: ¿están claros los roles?

SEÑOR DIRECTOR:

La incorporación de la Inteligencia Artificial en las organizaciones ya no es una proyección futura, sino una realidad que está redefiniendo la forma en que los directorios toman decisiones, gestionan riesgos y proyectan la estrategia empresarial. En este nuevo escenario, el gobierno corporativo adquiere un rol central.

El desafío no es solo tecnológico, sino que plantearse bajo qué condiciones se incorpora la IA sin afectar la confianza, la responsabilidad y la calidad de la deliberación. En este contexto, las funciones del directorio deben ordenarse con claridad. Primero, el rol fiduciario, que resguarda la seguridad, la trazabilidad de los datos y el deber de cuidado en su uso. Luego, el rol estratégico, que define dónde la IA crea valor e integra su uso al modelo de negocio. Finalmente, el rol reflexivo, que evalúa impactos éticos y culturales, resguardando el juicio humano en la decisión.

Frente a este escenario, y a la luz de estos roles, resulta pertinente plantearse la siguiente interrogante: ¿Están los directorios logrando gobernar la inteligencia artificial o es esta la que está empezando a tensionar los límites de su gobernanza?

Gonzalo Jiménez Seminario

CEO de Proteus Management & Governance y profesor adjunto de Ingeniería UC