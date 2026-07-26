SEÑOR DIRECTOR:

Tras el receso en la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional, conviene que el gobierno recalibre su estrategia hacia la oposición. La última etapa del debate en el Senado mostró que negociar por separado con cada tienda no rindió frutos: esos esfuerzos desembocaron en un impasse que echó por tierra lo avanzado. Así lo demostraron las tratativas sobre los plazos de invariabilidad tributaria con senadores del PPD, cerradas a espaldas de otros partidos de centroizquierda e incluso de la propia directiva de esa colectividad, que no solo fracasaron, sino que confirmaron la intención de la oposición de recurrir al Tribunal Constitucional. Dividir para gobernar no fue una buena opción.

La explicación, con todo, no reside solo en las capacidades del Ejecutivo, sino en las divisiones internas de la oposición: agendas personales, roces entre liderazgos, proyectos distintos y cálculos ante las elecciones internas. Cualquiera de ellas basta para quebrar la coordinación horizontal que, en teoría, debiese articular a los partidos entre elecciones. Así, terminan por imponerse las visiones que tributan a motivaciones individuales -de lote o de facción- antes que colectivas.

Cabe preguntarse, entonces, qué estrategia debiera adoptar el gobierno cuando en agosto se retome la tramitación. Porque explotar las divisiones ajenas puede rendir una victoria táctica, pero no reemplaza la construcción de mayorías: un gobierno que solo sabe dividir, difícilmente sabrá gobernar.

Michelle Hafemann Berbelagua

Académica Instituto de Ciencia Política UC