SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    ¿Dividir para gobernar?

    Por 
    Cartas al director
    22 JULIO 2026 MINISTRO DE HACIENDA, JORGE QUIROZ, DURANTE VOTACION DE NUEVA REFORMA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    SEÑOR DIRECTOR:

    Tras el receso en la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional, conviene que el gobierno recalibre su estrategia hacia la oposición. La última etapa del debate en el Senado mostró que negociar por separado con cada tienda no rindió frutos: esos esfuerzos desembocaron en un impasse que echó por tierra lo avanzado. Así lo demostraron las tratativas sobre los plazos de invariabilidad tributaria con senadores del PPD, cerradas a espaldas de otros partidos de centroizquierda e incluso de la propia directiva de esa colectividad, que no solo fracasaron, sino que confirmaron la intención de la oposición de recurrir al Tribunal Constitucional. Dividir para gobernar no fue una buena opción.

    La explicación, con todo, no reside solo en las capacidades del Ejecutivo, sino en las divisiones internas de la oposición: agendas personales, roces entre liderazgos, proyectos distintos y cálculos ante las elecciones internas. Cualquiera de ellas basta para quebrar la coordinación horizontal que, en teoría, debiese articular a los partidos entre elecciones. Así, terminan por imponerse las visiones que tributan a motivaciones individuales -de lote o de facción- antes que colectivas.

    Cabe preguntarse, entonces, qué estrategia debiera adoptar el gobierno cuando en agosto se retome la tramitación. Porque explotar las divisiones ajenas puede rendir una victoria táctica, pero no reemplaza la construcción de mayorías: un gobierno que solo sabe dividir, difícilmente sabrá gobernar.

    Michelle Hafemann Berbelagua

    Académica Instituto de Ciencia Política UC

    Más sobre:Ley de ReconstrucciónGobiernoOposiciónEstrategia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Brasil responde a Milei tras sus ataques a Lula y acusa una “falta de respeto” a la democracia y sus instituciones

    Detienen y ordenan el ingreso a prisión de Nelson Haase Mazzei, exmilitar condenado por el homicidio de Víctor Jara

    “Son hechos de gravedad”: gobierno confirma que exseremi de Salud de Magallanes fue detenido

    Me arrepiento profundamente: un relato de Jaime Bayly

    ¿Adiós a la mejor época de las series? El debate que agita el streaming

    Rush: “Jamás habríamos regresado si no creyéramos que podíamos tocar mejor que nunca”

    Lo más leído

    1.
    El costo de legislar para el aplauso

    El costo de legislar para el aplauso

    2.
    Modernización portuaria urgente

    Modernización portuaria urgente

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteorólogos anticipan cómo serán los sistemas frontales que llegan a Chile este fin de semana

    Meteorólogos anticipan cómo serán los sistemas frontales que llegan a Chile este fin de semana

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    Servicios

    Meteorología emite aviso por probable desarrollo de nubes tornádicas en Los Ríos y Los Lagos

    Meteorología emite aviso por probable desarrollo de nubes tornádicas en Los Ríos y Los Lagos

    Senapred declara alerta roja para Molina y Curicó por riesgo de desborde del río Palos

    Senapred declara alerta roja para Molina y Curicó por riesgo de desborde del río Palos

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    Detienen y ordenan el ingreso a prisión de Nelson Haase Mazzei, exmilitar condenado por el homicidio de Víctor Jara
    Chile

    Detienen y ordenan el ingreso a prisión de Nelson Haase Mazzei, exmilitar condenado por el homicidio de Víctor Jara

    “Son hechos de gravedad”: gobierno confirma que exseremi de Salud de Magallanes fue detenido

    Ministro Barros asegura que emergencia con riesgo vital está superada en Atacama y apunta al inicio de la recuperación

    El ecualizador tributario
    Negocios

    El ecualizador tributario

    Cajas de compensación estrenan el primer Barómetro de Protección Social en Chile

    “Yo fui víctima de Sartor”: Los heridos que dejó el escándalo financiero

    En qué sectores de la Región Metropolitana caerá lluvia este sábado, según el pronóstico
    Tendencias

    En qué sectores de la Región Metropolitana caerá lluvia este sábado, según el pronóstico

    Cómo los animales y las plantas en Chile han enfrentado las últimas lluvias torrenciales

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    En vivo: la UC recibe a La Serena en el Claro Arena en el retorno de la Liga de Primera
    El Deportivo

    En vivo: la UC recibe a La Serena en el Claro Arena en el retorno de la Liga de Primera

    El insólito cara a cara del árbitro Héctor Jona con jugador de Huachipato que terminó con una expulsión en el duelo ante Cobresal

    Goles, polémica y mucha lluvia marcaron la guerra de goles del empate entre Huachipato y Cobresal

    Incluido el rack de IA “más potente del mundo”: 6 novedades que AMD presentó en Advancing AI 2026
    Tecnología

    Incluido el rack de IA “más potente del mundo”: 6 novedades que AMD presentó en Advancing AI 2026

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    Me arrepiento profundamente: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Me arrepiento profundamente: un relato de Jaime Bayly

    ¿Adiós a la mejor época de las series? El debate que agita el streaming

    Rush: “Jamás habríamos regresado si no creyéramos que podíamos tocar mejor que nunca”

    Brasil responde a Milei tras sus ataques a Lula y acusa una “falta de respeto” a la democracia y sus instituciones
    Mundo

    Brasil responde a Milei tras sus ataques a Lula y acusa una “falta de respeto” a la democracia y sus instituciones

    Brote de ébola en la República Democrática del Congo suma 1.300 muertos y casi 3.000 casos confirmados

    Un fallecido y al menos 15 heridos deja atropello durante marcha del Orgullo en Berlín

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad
    Paula

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad

    ¿Team dormir con mascotas o cada uno en su cama?

    Hablemos de amor: la amiga que sigo encontrando en mis sueños