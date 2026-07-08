Economía ilícita y apuestas en línea

SEÑOR DIRECTOR:

El informe de la CPC identifica al juego online ilegal como el mercado ilícito de mayor valor: US$625 millones durante 2025. La cifra confirma la magnitud de un problema que no puede tratarse solo desde lo tributario.

Sin trazabilidad ni controles efectivos, estas plataformas pueden ser utilizadas para introducir fondos ilícitos bajo la apariencia de apuestas y retirarlos como ganancias. Por eso, la ACCJ consultó formalmente a la UAF. Su respuesta fue clara: hoy estas plataformas no son sujetos obligados y solo una ley puede incorporarlas al sistema de prevención del lavado de activos. Pagar IVA no cambia esa condición.

Es urgente avanzar en el proyecto de ley que se tramita en el Senado. El Estado no puede recaudar primero y regular después.

Cecilia Valdés

Presidenta ejecutiva Asociación Chilena de Casinos y Juegos