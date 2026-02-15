SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    El bienestar laboral parte por lo esencial

    Por 
    Cartas al director
    El bienestar laboral parte por lo esencial

    SEÑOR DIRECTOR:

    Cuando hablamos de bienestar laboral, muchas veces la conversación se centra en cultura organizacional, liderazgo o beneficios adicionales. Sin embargo, los resultados de la Encuesta de Bienestar 2025, elaborada por Mutual de Seguros, Cadem y la UAI, nos invitan a mirar primero lo fundamental.

    Un 47% de las personas identifica los salarios justos y condiciones económicas dignas como el principal factor para mejorar su bienestar laboral. Este resultado es transversal a generaciones y regiones, y se conecta con otros datos del estudio; solo un 21% declara estar satisfecho con sus ingresos y un 35% manifiesta sentir temor a la inestabilidad económica. Cuando la seguridad financiera es frágil, el resto de los beneficios que pueda haber en el trabajo pierden relevancia.

    Para las organizaciones, el desafío hoy está en avanzar hacia condiciones más equitativas y en modelos laborales que reconozcan las distintas realidades. El bienestar personal impacta directamente en el desempeño laboral y, por ende, en la cultura y en la sostenibilidad de las empresas. Lo que se requiere es una gestión coherente, tanto con la visión, la estrategia y las personas.

    Sharon Parker

    Gerente de Personas y Sostenibilidad de Mutual de Seguros de Chile

    Más sobre:salarios justosbienestar laboral

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La posible heredera que emerge en Corea del Norte: ¿Quién es Kim Ju-ae?

    Declaran alerta roja para Quillón por incendio forestal que amenaza a una decena de viviendas aledañas

    Dejan en prisión preventiva a extrabajador formalizado por homicidio frustrado a guardia en Ñuñoa

    Senapred solicita evacuar sector de Vichuquén por incendio forestal que ha destruido 280 hectáreas

    Tragedia en playa de Chañaral: dos hombres mueren ahogados y un menor de edad está en riesgo vital

    Delcy Rodríguez ordena el cierre de siete entes públicos, cuatro creados durante el mandato de Maduro

    Lo más leído

    1.
    Ley de aplicaciones de transporte

    Ley de aplicaciones de transporte

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Servicios

    Desde el martes: pronostican temperaturas de hasta 36°C en tres regiones de la zona centro-norte

    Desde el martes: pronostican temperaturas de hasta 36°C en tres regiones de la zona centro-norte

    Solicitan evacuar Culenmapu y Borde del Lago en Vichuquén por el avance de un incendio forestal

    Solicitan evacuar Culenmapu y Borde del Lago en Vichuquén por el avance de un incendio forestal

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    Declaran alerta roja para Quillón por incendio forestal que amenaza a una decena de viviendas aledañas
    Chile

    Declaran alerta roja para Quillón por incendio forestal que amenaza a una decena de viviendas aledañas

    Dejan en prisión preventiva a extrabajador formalizado por homicidio frustrado a guardia en Ñuñoa

    Senapred solicita evacuar sector de Vichuquén por incendio forestal que ha destruido 280 hectáreas

    La IA no lo es todo: Los criterios que podrían marcar la inversión en startups en 2026
    Negocios

    La IA no lo es todo: Los criterios que podrían marcar la inversión en startups en 2026

    Elizalde defiende gestión fiscal del gobierno y destaca que deuda pública “no aumentó respecto del año pasado”

    Caída del bitcoin golpea a El Salvador y tensiona la deuda en medio de fricciones con el FMI

    Video de Tom Cruise peleando con Brad Pitt hecho con IA inquieta a Hollywood por derechos de autor
    Tendencias

    Video de Tom Cruise peleando con Brad Pitt hecho con IA inquieta a Hollywood por derechos de autor

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    “Me casé en un Automac”: la inédita jornada donde dos parejas darán el “sí” bajo los arcos dorados de un McDonald’s

    En vivo: Colo Colo recibe a Unión La Calera en el Monumental por la tercera fecha de la Liga de Primera
    El Deportivo

    En vivo: Colo Colo recibe a Unión La Calera en el Monumental por la tercera fecha de la Liga de Primera

    Manuel Pellegrini pide mesura en el Betis por la Champions: “No debemos confundir un deseo con una realidad”

    “Cuando te has convertido en un equipo ganador, se nota”: España se rinde ante la racha del Betis de Pellegrini

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro
    Tecnología

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro

    Review del Redmi Note 15 Pro 5G: para olvidarse del cargador

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Chayanne inoxidable: su noche en el Estadio Nacional con baile, energía y romanticismo
    Cultura y entretención

    Chayanne inoxidable: su noche en el Estadio Nacional con baile, energía y romanticismo

    Debí quedarme en Madrid: un relato de Jaime Bayly

    La académica que llevó a Bad Bunny a la universidad: “Muchos vieron su show como una amenaza a la cultura de EE.UU.”

    La posible heredera que emerge en Corea del Norte: ¿Quién es Kim Ju-ae?
    Mundo

    La posible heredera que emerge en Corea del Norte: ¿Quién es Kim Ju-ae?

    Delcy Rodríguez ordena el cierre de siete entes públicos, cuatro creados durante el mandato de Maduro

    Más de 45 muertos dejan nuevos ataques armados contra aldeas en Nigeria

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York