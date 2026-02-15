El bienestar laboral parte por lo esencial

SEÑOR DIRECTOR:

Cuando hablamos de bienestar laboral, muchas veces la conversación se centra en cultura organizacional, liderazgo o beneficios adicionales. Sin embargo, los resultados de la Encuesta de Bienestar 2025, elaborada por Mutual de Seguros, Cadem y la UAI, nos invitan a mirar primero lo fundamental.

Un 47% de las personas identifica los salarios justos y condiciones económicas dignas como el principal factor para mejorar su bienestar laboral. Este resultado es transversal a generaciones y regiones, y se conecta con otros datos del estudio; solo un 21% declara estar satisfecho con sus ingresos y un 35% manifiesta sentir temor a la inestabilidad económica. Cuando la seguridad financiera es frágil, el resto de los beneficios que pueda haber en el trabajo pierden relevancia.

Para las organizaciones, el desafío hoy está en avanzar hacia condiciones más equitativas y en modelos laborales que reconozcan las distintas realidades. El bienestar personal impacta directamente en el desempeño laboral y, por ende, en la cultura y en la sostenibilidad de las empresas. Lo que se requiere es una gestión coherente, tanto con la visión, la estrategia y las personas.

Sharon Parker

Gerente de Personas y Sostenibilidad de Mutual de Seguros de Chile