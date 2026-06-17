El canciller y la política industrial

SEÑOR DIRECTOR:

Las diversas reacciones que han generado las declaraciones del canciller Francisco Pérez Mackenna sobre la necesidad de una política industrial moderna para Chile demuestran que se trata de un debate tan vigente como necesario para el país.

Resulta especialmente relevante que el canciller haya vinculado esta discusión con el desafío de recuperar el crecimiento económico. En un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas, competencia tecnológica y crecientes exigencias de seguridad económica, las principales economías del mundo están fortaleciendo sus capacidades productivas y tecnológicas e impulsando nuevas inversiones.

Hablar de política industrial en el siglo 21 no significa volver a las recetas del pasado. Significa generar condiciones para atraer inversión, incorporar tecnología, desarrollar capital humano y aumentar la productividad.

Si queremos crecer al 4% de manera sostenida, resulta difícil imaginar ese objetivo sin una estrategia orientada a fortalecer su desarrollo productivo. Más que un debate ideológico, se trata de discutir cómo generar más crecimiento, empleo de calidad y bienestar para los chilenos.

Por ello, seguiremos promoviendo una agenda de políticas públicas que fortalezca el desarrollo productivo y reconozca el aporte de la industria al crecimiento económico y social del país.

Fernando García L.

Presidente Asimet