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    Cartas al Director

    El valor del 21 de mayo

    Por 
    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    Con seguridad me atrevería a decir que no hay dudas en Chile de que Prat tiene un lugar muy bien ganado en el panteón de los héroes nacionales, como también lo tienen Serrano, Aldea y la dotación de la Esmeralda. Dicho eso preocupa que haya alcaldes que estén dispuestos a no realizar ceremonias en homenaje a las Glorias Navales, o que bien no asisten a las que se realizan en sus comunas. Algo similar sucedió en la inauguración del Mes del Mar en la Región de Valparaíso, donde se notó una baja presencia de autoridades regionales o locales. Esto hace unos años atrás era impensable en Chile y no podemos permitir que se transforme en una tendencia.

    Richard J. Kouyoumdjian Inglis

    Vicepresidente ejecutivo de AthenaLab

    Más sobre:Glorias navalesPratEsmeralda

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