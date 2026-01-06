SEÑOR DIRECTOR:

El Presidente Boric ha afirmado que “la crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo, y el apoyo del multilateralismo, y no a través de la violencia ni la injerencia extranjera”.

Luego de oír esta declaración, recordé que en septiembre pasado, en la 80° Asamblea General de Naciones Unidas, el Presidente levantó su voz por las miles de muertes inocentes en Gaza y Ucrania. Muchos valoramos y agradecimos esto. Sin embargo, lamentablemente, no hubo ninguna palabra por los miles de perseguidos y asesinados por el régimen de Nicolás Maduro.

También recordé otra reciente oportunidad que tuvo el gobierno chileno para condenar estos hechos y proponer caminos concretos para resolver la crisis que afecta a Venezuela desde hace ya tantos años: hace poco más de tres meses, al encabezar la segunda versión de la reunión “En defensa de la democracia, combatiendo el extremismo”, el caso venezolano no ocupó espacio en ninguna de las conferencias ni en la declaración final.

Los antiguos nos enseñaron que el axioma “facta non verba”, es esencial a la hora de buscar coherencia, respeto y legitimidad.

Ignacio Hüe W.