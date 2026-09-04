SEÑOR DIRECTOR:

El director ejecutivo del Instituto Res Publica, Julio Isamit, respondió a mi columna “Batalla cultural oscura” publicada el 2 de septiembre en vuestro medio afirmando, principalmente, que ella adolece de antecedentes académicos para presentar una crítica a los contenidos políticos de quienes pertenecen al Foro de Madrid, ya que mis argumentos serían más bien etiquetas sin fundamento.

Al respecto, cabe señalar que el Foro de Madrid es más que la aceptación a los principios de una carta, son sus líderes actuando los que nos entregan la evidencia. La misma columna menciona algunos ejemplos, aunque por cierto podríamos enumerar muchos más.

Silencian agresiones internacionales; están por no respetar acuerdos en el ámbito comercial y político; incumplen las normas de ius cogens en materia de crímenes de guerra y genocidio; sancionan y persiguen a los jueces que investigan sus crímenes; se han vinculado con señores de Tecno Feudales para incidir en procesos electorales; han separado hijos de padres en la batalla sin cuartel contra la inmigración irregular sin atender a las causas del fenómeno; han desconocido el cambio climático; etc. ¿Esta es la herencia de Occidente?

Por cierto, no tengo suficiente espacio para mencionar a intelectuales, filósofos, politólogos, sociólogos, entre otros, que han descrito y criticado a la derecha radical o ultraderecha por sus consecuencias, solo algunos: Steven Livitsky, Yascha Mounk, Anne Applebaum. Por cierto, todos los mencionados tienen en común la defensa de la democracia liberal y critican el quiebre de las normas institucionales como un mínimo común entre los líderes de las derechas radicales.

Jaime Abedrapo

Académico USS