¡Hasta cuándo!

SEÑOR DIRECTOR:

¿Y dónde estaban estos estudiantes que hoy no respetan a la autoridad entre el 11 de marzo de 2022 y el 11 de marzo de 2026? ¿No será que no respetan a las mayorías y a la democracia? ¿Qué pretenden? ¿Deslegitimar a un gobierno que salió elegido con un 58,16%?

¡Basta ya! ¡A recuperar la autoridad y terminar con la impunidad!

Es de esperar estos estudiantes sean expulsados, si no tratarán a sus abuelos, padres, hermanos, parejas, hijos, jefes, colegas, vecinos y prójimo de la misma manera.

¿Y el rector dónde estaba que no dejó entrar a Carabineros ni salió a defender a la ministra?

Se requiere autoridad efectiva, respeto, orden y escarmiento.

Josefina Sutil Servoin