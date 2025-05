Incivilidad urbana

SEÑOR DIRECTOR:

He leído con interés los argumentos en uno y otro sentido respecto del Paseo Bandera, que pueden ser validos en ambas partes, pero la realidad es que nuestra ciudad de Santiago muestra un deterioro insostenible mucho más profundo.

El abandono institucional ha creado la apropiación de nuestros espacios públicos por la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado, que ya no nos permite vivir en paz ni tampoco desarrollar las actividades más mínimas, como caminar, asistir a un museo, una biblioteca, ir al trabajo o salir de compras con tranquilidad ni siquiera a plena luz del dia.

El debate sobre el futuro del Paseo Bandera es mucho más amplio que la peatonalización o el transporte público. El tema hoy es que tenemos que volver a disponer de nuestro derecho a utilizar estos espacios con la civilidad que corresponde a una ciudad como Santiago. El comercio ambulante ilegal, las carpas instaladas por todas partes, la venta de droga y el comercio sexual no solo se apropian de espacios destinados a los peatones y las familias chilenas, sino que ahora se toman literalmente las pistas de la locomoción colectiva. En plena Alameda, en la que hay tres pistas exclusivas para el transporte público, los ambulantes y cocinerías ilegales impiden el uso de los paraderos y el libre tránsito de los buses.

Es cierto que hay que promover la movilidad sustentable, que puede ser peatonal, en ciclos o con electromovilidad, pero no necesariamente eliminar el tránsito vehicular. Se debe pensar en que no todos pueden caminar o andar en bicicleta, sobre todo en un país con un gran aumento de la población mayor. El problema es grave y las medidas deben partir por tomar el toro por las astas de una vez por todas y mejorar sustancialmente las facultades de los guardias municipales y de la policía para impartir el orden; luego, por supuesto, enseñar y trabajar con la ciudadanía, incorporándola a cuidar sus espacios y a no comprar nunca a un vendedor ilegal.

Yves Besançon Prats

Arquitecto