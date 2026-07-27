Intento de fraude
SEÑOR DIRECTOR:
El martes pasado recibí dos correos electrónicos y una llamada con intento de fraude. Lo más preocupante fue que contaban con todos los datos personales como nombre, número de tarjeta, correo electrónico, dirección particular, última compra e información de un seguro asociado.
Ante esta situación, cabe preguntarse: ¿los bancos están tomando todas las medidas de resguardo para evitar que esta información llegue a manos de delincuentes? Solo espero que se extremen las medidas de protección y los clientes no tomen en cuenta la nueva clave provisoria que estos tipos envían al correo.
Eduardo Villalón Rojas
Lo Último
Lo más leído
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.