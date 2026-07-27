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    Cartas al Director

    Intento de fraude

    Por 
    Cartas al director
    Las recomendaciones de la PDI para evitar caer en estafas telefónicas (Foto: Freepik)

    SEÑOR DIRECTOR:

    El martes pasado recibí dos correos electrónicos y una llamada con intento de fraude. Lo más preocupante fue que contaban con todos los datos personales como nombre, número de tarjeta, correo electrónico, dirección particular, última compra e información de un seguro asociado.

    Ante esta situación, cabe preguntarse: ¿los bancos están tomando todas las medidas de resguardo para evitar que esta información llegue a manos de delincuentes? Solo espero que se extremen las medidas de protección y los clientes no tomen en cuenta la nueva clave provisoria que estos tipos envían al correo.

    Eduardo Villalón Rojas

    Más sobre:BancosEstafaProtección de datos

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