SEÑOR DIRECTOR:

El martes pasado recibí dos correos electrónicos y una llamada con intento de fraude. Lo más preocupante fue que contaban con todos los datos personales como nombre, número de tarjeta, correo electrónico, dirección particular, última compra e información de un seguro asociado.

Ante esta situación, cabe preguntarse: ¿los bancos están tomando todas las medidas de resguardo para evitar que esta información llegue a manos de delincuentes? Solo espero que se extremen las medidas de protección y los clientes no tomen en cuenta la nueva clave provisoria que estos tipos envían al correo.

Eduardo Villalón Rojas