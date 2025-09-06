Interpretaciones de tribunales

SEÑOR DIRECTOR:

El insólito fallo de la CA de Concepción que nos informa La Tercera, que acoge un recurso de amparo del presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, señor Álvaro Mesa, nos lleva a una reflexión preocupante, al tratarse de la anulación de otro fallo, dictado por otra Corte de Apelaciones, está vez de Valdivia.

Sin perjuicio de las razonables y grandes dudas que derivan de aquello, cabe preguntarse si los altos tribunales sureños no estarán sufriendo un brote de dislexia, dadas las contradictorias interpretaciones de la ley demostradas en tan poco tiempo y con tan generosas consecuencias para uno de sus pares.

Rodrigo Cooper Cortés

Abogado