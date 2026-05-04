La realidad le gana al eslogan

SEÑOR DIRECTOR:

Las recientes cifras del mercado laboral reflejan una realidad a la que no se puede ser miope. La tasa de desempleo del trimestre móvil terminado en marzo se ubicó en 8,9%, alcanzando 10% en mujeres. Tenemos 925 mil personas que, buscando trabajo, no lo encuentran. Respecto a febrero recién pasado se destruyeron 57 mil empleos, y apenas se crearon 45 mil empleos en un año, del cual 79 mil es informal mientras que se destruyeron 33 mil empleos formales. La tasa de ocupación es de 56,7% de la población en edad de trabajar, lo que implica que solo para tener los niveles de 2019 faltan 250 mil nuevos empleos. Todo esto es un drama por donde se mire, pero a la vez un reflejo de dañinas decisiones.

La realidad requiere tomar medidas con urgencia. Medidas que dinamicen el mercado laboral, eleven el crecimiento de la economía, atraigan inversión, destraben proyectos, etc. No vamos a mejorar las cifras de empleo bajo las mismas políticas que venimos aplicando y que nos han llevado a este evidente fracaso. Podemos seguir con el discurso fácil de favorecer a las personas en base a aumentos inorgánicos del salario mínimo, o reducir horas trabajadas, o se puede seguir vociferando contra los ricos y contra sus inversiones, pero los resultados que tendremos, lejos de ser beneficiosos para las personas, solo seguirán abultando las cifras de desempleo y el malestar. Porque, digámoslo con todas sus letras, de nada sirve repetir eslóganes demagógicos que dañan el mercado laboral o a la economía si la realidad es clara en mostrar que lo que realmente se genera es un empeoramiento de las condiciones. Las cifras revelan que no vamos bien por donde vamos, por lo que la propuesta del Ejecutivo en su proyecto de ley miscelánea —que evidentemente es perfectible— es una oportunidad para cambiar, ojalá de raíz, el negativo rumbo antiprogreso que estamos transitando.

Félix Berríos Theoduloz

Economista