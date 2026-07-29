La urgencia del desempleo juvenil
SEÑOR DIRECTOR:
El Papa León XIV, en la encíclica Magnifica Humanitas, afirma que “el trabajo no es un simple instrumento, sino que expresa y acrecienta la dignidad de nuestra vida. Es una necesidad inherente a la condición humana, un camino habitual hacia la madurez, el desarrollo y la realización personal”. Sus palabras adquieren hoy una particular fuerza cuando constatamos que miles de jóvenes chilenos desean trabajar y no encuentran una oportunidad para hacerlo. Las cifras de desempleo juvenil, que duplican la tasa nacional (24,6% INE), no solo reflejan un problema económico, sino también una profunda herida social. El trabajo no es únicamente un medio para obtener ingresos; es una instancia de crecimiento personal, de servicio a la familia, de encuentro y de participación en la construcción del bien común. Por ello, el desempleo prolongado de tantos jóvenes compromete también el futuro de nuestra sociedad.
No podemos acostumbrarnos a que una generación vea postergados sus proyectos de vida precisamente cuando busca integrarse a la sociedad. Tampoco es justo atribuir esta realidad a una supuesta falta de compromiso de los jóvenes, cuando ellos mismos manifiestan valorar el trabajo estable y la posibilidad de aportar con responsabilidad. Promover oportunidades reales de primer empleo, fortalecer la formación y abrir espacios para las nuevas generaciones es una tarea que compromete al Estado, al mundo privado, a las instituciones educativas y a toda la sociedad. Privar a los jóvenes de esa posibilidad es empobrecer no solo sus vidas, sino también el futuro de Chile.
Card. Fernando Chomali G.
Arzobispo de Santiago
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