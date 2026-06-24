Más allá del déficit habitacional

Talca 25 de febrero 2026. S.E. el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, encabeza la entrega de viviendas de Villa Portales del Maule . Jose Robles/Aton Chile

SEÑOR DIRECTOR:

La vivienda ha vuelto a ocupar un lugar central en el debate público. Sin embargo, existe el riesgo de concentrar la discusión exclusivamente en el déficit habitacional, cuando el principal desafío de las próximas décadas será otro: la accesibilidad a la vivienda.

La diferencia es relevante. El déficit habitacional mide los hogares que hoy carecen de una vivienda adecuada. La demanda habitacional, en cambio, incorpora además a quienes buscan independizarse, formar un nuevo hogar o acceder por primera vez a una vivienda. Son fenómenos relacionados, pero distintos, y sus implicancias para la política pública también lo son.

Los resultados del último Censo muestran que Chile cuenta con cerca de 6,6 millones de hogares y que estos siguen creciendo, pese a que la población lo hace mucho más lentamente. Los hogares son cada vez más pequeños, aumenta la población mayor y cambian las formas de habitar. En consecuencia, la necesidad de viviendas continuará aumentando incluso si la población se estabiliza.

Por ello, Chile debe evitar cometer el error de varios países desarrollados: concentrar su política habitacional exclusivamente en reducir el déficit sin anticipar una crisis de accesibilidad. Resolver el déficit es indispensable, pero no suficiente. El desafío del futuro será garantizar el acceso a una vivienda adecuada, combinando apoyo a quienes lo necesitan con políticas que permitan a más familias acceder a ella por sus propios medios, ya sea en propiedad o arriendo.

El déficit habitacional describe las carencias del presente; la demanda habitacional anticipa las necesidades del futuro. Confundir ambos conceptos puede llevarnos a diseñar las políticas de mañana observando únicamente los problemas de hoy.

Felipe Arteaga E.

Arquitecto urbanista

Escuela de Arquitectura U. Finis Terrae