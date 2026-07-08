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    Cartas al Director

    Más allá del número: cómo se diseña la ciudad

    Por 
    Cartas al director
    24 Mayo 2024 Vistas de la ciudad de Santiago, Sanhattan, edificios, departamentos, cordillera nevada, panoramicas. Foto: Andres Perez Andres Perez

    SEÑOR DIRECTOR:

    El Minvu postergó al 10 de julio su respuesta a las observaciones formuladas a la propuesta de modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC). El debate público se ha centrado en la reducción del número mínimo de habitantes utilizado para calcular la densidad de los proyectos: de cuatro a dos y, en el caso de la vivienda económica, a uno. Este cambio permitiría aumentar la cantidad de departamentos en un mismo terreno, por lo que diversos alcaldes han advertido que podría replicar situaciones como las observadas en Estación Central.

    Sin embargo, el problema de fondo no se reduce a una cifra. En nuestras ciudades abundan los edificios “lustrín”, cuya forma responde casi por completo a los límites que fija la normativa. No son el resultado de una decisión de diseño, sino de la aplicación de la regla. Así, una norma concebida para establecer límites termina convirtiéndose en el principal criterio de diseño.

    Una norma puede definir cuánto se construye, pero difícilmente cómo hacerlo o qué forma de vida promueve. Sin una imagen objetivo, una visión compartida del barrio y del modo de habitar que queremos construir, seguiremos produciendo ciudades fragmentadas, como la suma de predios maximizados y decisiones aisladas.

    La Ley 21.078, impulsada en parte como respuesta a los guetos verticales, incorporó la imagen objetivo como una etapa obligatoria en la elaboración de los instrumentos de planificación territorial.

    Lo que está en juego el 10 de julio no es un guarismo, sino la forma en que entendemos la relación entre norma y ciudad. Ningún número, por preciso que sea, ha imaginado un barrio ni la vida que en él se desarrolla.

    Fabián Barros Di Giammarino

    Decano, Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Creativos, U. Finis Terrae

    Más sobre:CiudadPlanificaciónOrdenanza de Urbanismo

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