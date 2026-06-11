Más códigos, menos confianza

SEÑOR DIRECTOR:

La creación del nuevo prefijo 702 para llamadas estatales y de salud parece una respuesta razonable frente al aumento de estafas telefónicas. Sin embargo, la medida corre el riesgo de convertirse en una nueva capa de complejidad para ciudadanos que ya deben distinguir entre números normales, prefijos comerciales, llamadas de cobranza y contactos fraudulentos.

La verdadera pregunta es si el Estado está resolviendo el problema de fondo o simplemente trasladando al usuario la responsabilidad de identificar qué llamada merece confianza. Los delincuentes cambian de estrategia con rapidez; la burocracia regulatoria, no.

Más que sumar códigos, Chile necesita fortalecer la autenticación de llamadas, mejorar la educación digital y perseguir eficazmente el fraude telefónico. De lo contrario, seguiremos agregando prefijos mientras la confianza ciudadana sigue contestando con desconfianza.

Luciano Ahumada

Decano (i) Facultad de Ingeniería y Ciencias UDP