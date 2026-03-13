SEÑOR DIRECTOR:

Tras dos intensos días de visita de la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado a Chile, con motivo del cambio de mando, queda en evidencia la importancia de su presencia en un momento clave para Venezuela y para la región.

Durante años el debate sobre la migración venezolana en Chile ha ocupado un lugar central, pero con demasiada frecuencia se discuten sus consecuencias sin abordar su causa. La presencia de Machado en la toma de posesión del Presidente Kast pone sobre la mesa la causa: la migración venezolana es el resultado de la crisis política que vive ese país.

Si bien el Presidente Kast fue elegido con una promesa de mano dura frente a la migración irregular, derecho soberano del electorado que lo eligió, su gobierno también tiene la oportunidad de impulsar, junto a otros países de la región, condiciones que permitan el retorno voluntario y seguro de miles de venezolanos. Pero mientras Venezuela no recupere el Estado de Derecho, millones seguirán buscando reconstruir sus vidas fuera de su país.

La historia de América Latina demuestra que las transiciones democráticas rara vez ocurren en aislamiento. Requieren presión internacional, acompañamiento político y coordinación regional. No basta con condenar las violaciones de derechos humanos, se requieren acciones concretas. Chile puede desempeñar un rol relevante en ese proceso, como país que recuperó la democracia hace menos de 40 años.

La visita de María Corina Machado importa porque conecta tres debates que en Chile solemos tratar por separado—migración, democracia en Venezuela y geopolítica regional— pero que en realidad forman parte de una misma historia: la necesidad imperiosa de que Venezuela vuelva a ser libre.

Claudia González

Académica UDP