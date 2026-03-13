SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    Migración venezolana

    Por 
    Cartas al director
    Luis Quinteros/Aton Chile LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    SEÑOR DIRECTOR:

    Tras dos intensos días de visita de la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado a Chile, con motivo del cambio de mando, queda en evidencia la importancia de su presencia en un momento clave para Venezuela y para la región.

    Durante años el debate sobre la migración venezolana en Chile ha ocupado un lugar central, pero con demasiada frecuencia se discuten sus consecuencias sin abordar su causa. La presencia de Machado en la toma de posesión del Presidente Kast pone sobre la mesa la causa: la migración venezolana es el resultado de la crisis política que vive ese país.

    Si bien el Presidente Kast fue elegido con una promesa de mano dura frente a la migración irregular, derecho soberano del electorado que lo eligió, su gobierno también tiene la oportunidad de impulsar, junto a otros países de la región, condiciones que permitan el retorno voluntario y seguro de miles de venezolanos. Pero mientras Venezuela no recupere el Estado de Derecho, millones seguirán buscando reconstruir sus vidas fuera de su país.

    La historia de América Latina demuestra que las transiciones democráticas rara vez ocurren en aislamiento. Requieren presión internacional, acompañamiento político y coordinación regional. No basta con condenar las violaciones de derechos humanos, se requieren acciones concretas. Chile puede desempeñar un rol relevante en ese proceso, como país que recuperó la democracia hace menos de 40 años.

    La visita de María Corina Machado importa porque conecta tres debates que en Chile solemos tratar por separado—migración, democracia en Venezuela y geopolítica regional— pero que en realidad forman parte de una misma historia: la necesidad imperiosa de que Venezuela vuelva a ser libre.

    Claudia González

    Académica UDP

    Más sobre:VenezuelaMaría Corina Machado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    What’s up, Doechii: el triunfo del rap en Lollapalooza 2026 (con diez minutos menos)

    Presidente Kast designa a los nuevos delegados presidenciales provinciales de su gobierno

    Muere Claudio Spiniak, empresario condenado por delitos sexuales contra menores en caso que remeció al país

    Comisionado para Macrozona Norte adelanta que la próxima semana comenzará la ejecución de las barreras físicas en la frontera

    Tras anuncio de Kast: reos condenados por violación a los DD.HH. alistan solicitudes de indulto presidencial

    Fiscalía reactiva causa por delitos de lesa humanidad en el estallido y toma declaración a general Araya y exministro Chadwick

    Lo más leído

    1.
    El nuevo vecino del Paseo Bulnes

    El nuevo vecino del Paseo Bulnes

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Servicios

    Premios Oscar 2026: ¿A qué hora y dónde ver la ceremonia en vivo?

    Premios Oscar 2026: ¿A qué hora y dónde ver la ceremonia en vivo?

    Lollapalooza Chile 2026: revisa a qué hora es la apertura de puertas, accesos, objetos prohibidos y más

    Lollapalooza Chile 2026: revisa a qué hora es la apertura de puertas, accesos, objetos prohibidos y más

    Rating del jueves 12 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 12 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Presidente Kast designa a los nuevos delegados presidenciales provinciales de su gobierno
    Chile

    Presidente Kast designa a los nuevos delegados presidenciales provinciales de su gobierno

    Muere Claudio Spiniak, empresario condenado por delitos sexuales contra menores en caso que remeció al país

    Comisionado para Macrozona Norte adelanta que la próxima semana comenzará la ejecución de las barreras físicas en la frontera

    Quiroz encabeza primera reunión con equipo que analiza efecto del alza del petróleo en el país
    Negocios

    Quiroz encabeza primera reunión con equipo que analiza efecto del alza del petróleo en el país

    Gobierno notifica a Osvaldo Macías que no sigue en la Superintendencia de Pensiones: Joaquín Cortez asumirá en su reemplazo

    Fitch advierte que déficit presupuestario y alza del petróleo desafían el plan de consolidación fiscal de Kast

    La historia secreta del “gemido de WhatsApp”
    Tendencias

    La historia secreta del “gemido de WhatsApp”

    Cómo el segundo embarazo cambia de forma única a una mujer, según un estudio

    Qué se sabe del avión de la Fuerza Aérea de EE.UU. que se estrelló en Irak y dejó 6 fallecidos

    Deportes Concepción no despega: el colista pierde con Audax Italiano y Patricio Almendra queda colgando
    El Deportivo

    Deportes Concepción no despega: el colista pierde con Audax Italiano y Patricio Almendra queda colgando

    Daniel Garnero deberá reordenar la defensa: Tomás Asta-Buruaga sufre grave lesión en la UC

    Crece la polémica por la Finalissima: Chiqui Tapia reacciona y busca mover la sede a Argentina

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    What’s up, Doechii: el triunfo del rap en Lollapalooza 2026 (con diez minutos menos)
    Cultura y entretención

    What’s up, Doechii: el triunfo del rap en Lollapalooza 2026 (con diez minutos menos)

    31 Minutos colapsa el Kidzapalooza en un emotivo show (con broma a Kast incluida)

    Tom Morello visita las tumbas de Víctor Jara y Salvador Allende

    Canciller boliviano ante medidas de Kast en la frontera norte: “No interrumpen el diálogo”
    Mundo

    Canciller boliviano ante medidas de Kast en la frontera norte: “No interrumpen el diálogo”

    EE.UU. aumenta despliegue en Medio Oriente con envío de 2.500 marines y un buque de asalto anfibio

    Brasil prohíbe entrar al asesor de Trump que pretendía ver a Bolsonaro por las restricciones de visado de EE.UU.

    Clean eating: el riesgo de obsesionarse con la comida “saludable”
    Paula

    Clean eating: el riesgo de obsesionarse con la comida “saludable”

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”