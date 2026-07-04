21 Julio 2017 Imagen de la Fachada del edificio del Ministerio de Hacienda en el centro de Santiago, Plaza de la Constitucion. Foto Andres Perez21 Julio 2017 Imagen de la Fachada del edificio del Ministerio de Hacienda en el centro de Santiago, Plaza de la Constitucion. Foto Andres Perez - TRANSEUNTES - PEATONES - SILUETAS - CONTRAPICADO

SEÑOR DIRECTOR:

Cada cierto tiempo, una nueva crisis vuelve a instalar el debate sobre la modernización del Estado. Sin embargo, una vez superada la contingencia, la discusión desaparece sin que exista una agenda política sostenida orientada a transformar su funcionamiento.

Resulta llamativo que, durante décadas, el debate sobre el Estado se haya concentrado principalmente en su tamaño o en el nivel de gasto público, dejando en un segundo plano una cuestión igualmente relevante: su capacidad para entregar servicios oportunos, eficientes y de calidad. Mientras la academia, los centros de estudios y diversos organismos internacionales han elaborado diagnósticos y propuestas para fortalecer la gestión pública, desde la política los avances han sido fragmentarios y, con frecuencia, subordinados a las urgencias del corto plazo.

Modernizar el Estado no implica simplemente hacerlo más grande o pequeño. Significa contar con instituciones más ágiles, procesos más eficientes, una gestión basada en evidencia, mayor profesionalización de la administración pública y una mejor capacidad para responder a las demandas de la ciudadanía. Un Estado ineficiente no solo desperdicia recursos: también deteriora la confianza pública y afecta directamente la calidad de vida de las personas.

Quizás ha llegado el momento de asumir que la modernización del Estado debe transformarse en una política de Estado, fruto de acuerdos amplios y con una mirada de largo plazo, más allá de los ciclos electorales.

Lesley Briceño V.

Docente Universidad del Desarrollo