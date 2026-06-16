Muerte del “niño guerrero”

"El Niño" Guerrero arrancó de una cárcel de Venezuela y se teme que haya ingresado a Chile.

SEÑOR DIRECTOR:

Pese a que el Tren de Aragua no funciona como los carteles mexicanos sino como una red de células inorgánicas, con relativa autonomía, la muerte de Héctor Guerrero, podría generar varios efectos no deseados en Chile.

Primero, se ha perdido la posibilidad de acceder a la información de los múltiples delitos que lo vinculan a nuestro país. Segundo, Venezuela estaría dejando de ser un lugar seguro para la impunidad con lo cual sus integrantes se verían obligados a emigrar hacia el sur del continente, dado que hacia el norte el poder lo tienen los carteles mexicanos y van a evitar la férrea presión de EE.UU. Tercero, el reacomodo de las células locales podría aumentar la violencia ante la lucha por la sucesión y la necesidad de demostrar poder y autonomía. Cuarto, puede activar la rivalidad con otras bandas interesadas en apoderarse de las economías ilícitas del grupo, con que cual también la violencia recrudecería.

Por ello, es urgente adoptar las mejores estrategias preventivas, investigativas y de control, porque Chile sigue siendo uno de los países más atractivos para estas organizaciones.

Mauricio Valdivia Devia

PhD. Docente ACIPOL de Carabineros