Multa por no votar

SEÑOR DIRECTOR:

Sin perjuicio de lo planteado por el lector Rodrigo Herzberg en su edición del 10 de agosto, otra forma de aliviar el sistema es que Carabineros de Chile, al recibir justificaciones en sus cuarteles por no ir a votar, documentadas en los casos que corresponda, las informe al Servel. Así, este organismo sólo enviaría a los tribunales una nómina reducida de eventuales infractores, evitando un sinnúmero de procesos judiciales.

Esto requiere modificar la ley, pero de poder, ¡se puede!

Hugo Gómez Solís

Contador auditor