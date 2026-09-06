Municipios en la primera línea

SEÑOR DIRECTOR:

Las amenazas en contra del alcalde de San Bernardo merecen nuestro más categórico rechazo y toda nuestra solidaridad. Ninguna autoridad debe enfrentar riesgos por ejercer su labor y defender la seguridad de sus comunidades.

Sin embargo, este grave hecho nos lleva a una reflexión más profunda, pues revela que los municipios son actores clave en la primera línea de contención frente al avance del crimen organizado, siendo los alcaldes, sus equipos municipales y los vecinos quienes identifican primero los focos de deterioro y delitos. Por ello, resulta particularmente relevante el llamado que distintos alcaldes han formulado para incorporar una verdadera articulación territorial en la discusión sobre seguridad.

La experiencia demuestra que este desafío no puede abordarse únicamente desde una lógica policial o legislativa y que se requiere una gobernanza territorial capaz de coordinar eficazmente al mundo público y privado. Desde la Cámara Nacional de Comercio, a través del Observatorio de Comercio Ilícito y Seguridad (OCIS), hemos advertido que fenómenos como el comercio ilícito, la informalidad y la ocupación irregular del espacio público no son problemas aislados, porque donde estas actividades proliferan, se debilita la presencia del Estado, se deterioran los barrios y se generan condiciones propicias para que organizaciones criminales amplíen su influencia.

Lo ocurrido en San Bernardo debe ser una señal de alerta, pero también un punto de inflexión que nos convoque a actuar con unidad, decisión y sentido de urgencia en una estrategia integral que reconozca el papel fundamental de los municipios, fortalezca la coordinación territorial y permita recuperar los espacios públicos y la seguridad que las comunidades merecen.

José Pakomio

Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile