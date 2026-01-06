No todo es justificable

SEÑOR DIRECTOR:

No se comprende que sectores relevantes de la derecha y algunos intelectuales vinculados al pensamiento liberal consideren que criticar la acción militar de Estados Unidos en Venezuela implique incurrir en alguna forma de doble moral. Desde una perspectiva democrática, la dictadura venezolana carecía por completo de legitimidad y constituía, para quien quisiera verlo, un régimen claramente execrable.

Ello, sin embargo, no implica que cualquier acción dirigida contra dicho régimen resulte justificable. En este caso, la intervención militar era en sí misma problemática desde el punto de vista de los principios democráticos. Hoy, cuando resulta evidente que el gobierno de Estados Unidos no busca restablecer la democracia, sino asegurar la continuidad del régimen bajo otras formas, el respaldo a la acción impulsada por el gobierno de Trump no solo es incoherente, sino que vacía de contenido los compromisos democráticos que dice defender.

Félix Cova Solar

Académico Universidad de Concepción