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    Cartas al Director

    Nuestra economía

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    Cartas al director
    9 SEPTIEMBRE 2026 PRESIDENTA DEL BANCO CENTRAL, ROSANNA COSTA, EN EL SENADO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    SEÑOR DIRECTOR:

    La economía es un bicho raro que tiene su propio temperamento y, por qué no decirlo, es bastante sentimental, y en términos de personalidad cambia constantemente de acuerdo a como se le presenten las cosas; optimista, eufórica, ansiosa, depresiva, prudente y muchas veces también paranoica.

    Por eso hay que tener cuidado con ella porque no perdona que la maltraten. Porque no crecemos y tenemos una crisis bastante grave con respecto al crecimiento y al desempleo, simplemente porque desde hace más de 8 años hemos venido maltratando nuestra economía y esta simplemente está reaccionando negativamente a esas variables.

    Durante años nos esforzamos para tener un país que era reconocido mundialmente por respetar las reglas que se había fijado para impulsar el crecimiento, las finanzas públicas era un ejemplo de buen manejo fiscal y a nivel legislativo la política de los acuerdos se imponía. Pero volvimos a la mediocridad de siempre. Las finanzas públicas manejadas en forma irresponsable en donde llevamos más de 18 años con déficit estructural, es decir gastamos más de lo que ingresa y con una deuda que subió desde un 3,9% del PIB al umbral del 45%. La única manera que logremos el crecimiento y cambiar los actuales paradigmas económicos es lograr la profundidad de mercado que teníamos en el pasado y entender que la estabilidad política y el resguardo económico-social de nuestra sociedad es la única manera de proyectar un futuro mejor que el actual.

    Las proyecciones del IPoM del Banco Central establecen claramente que este año está prácticamente perdido en términos de crecimiento económico, pero creo que las perspectivas futuras dependen también de nosotros mismos, las ganas de hacer bien las cosas y un llamado a los empresarios a creer en nuestro país y su gente.

    Jorge E. Berríos Vogel

    Director Diplomado FEN UChile

    Más sobre:ReglasDéficit estructuralIPoMCrecimientoEstabilidad política

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