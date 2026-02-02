Nuevo déficit fiscal, ¿nos sorprende?

SEÑOR DIRECTOR:

El reconocimiento del ministro de Hacienda y de la directora de Presupuestos de un nuevo error de cálculo fiscal, que obligará a un reajuste superior a los US$ 900 millones para 2026, debiera generar preocupación. Sin embargo, más que sorpresa, lo que hoy predomina es una preocupante sensación de acostumbramiento a estos errores.

La reiteración de equívocos en las proyecciones fiscales se ha vuelto una constante, sin que se observen responsabilidades claras ni consecuencias institucionales frente a estos errores. Esto debilita la credibilidad de la política fiscal y tensiona innecesariamente la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Cabe recordar que el gobierno fijó para 2026 una meta de balance estructural de -1,1% del PIB, la que fue modificada en el transcurso del tiempo. No obstante, ni siquiera esas correcciones lograron capturar adecuadamente la realidad fiscal, proyectándose hoy un déficit cercano al -2,8%. La magnitud de esta brecha no es trivial y revela una conducción fiscal que carece de la rigurosidad técnica que el contexto exige.

Bárbara Bayolo M.

Directora Área Legislativa

Fundación Jaime Guzmán