    Patrimonio: la pregunta del momento

    Por 
    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    Que grandioso es saber que temas patrimoniales movilizan a la ciudadanía a tener una opinión, opinión que muchas veces se correlaciona con preguntas. Luego del largo proceso que significó la aprobación del regreso del Monumento del General Baquedano a tan renovado espacio, y la buena noticia que eso implica para quienes valoramos la calidad de los espacios públicos completados por piezas que ponen en valor nuestra historia, surgen nuevas preguntas. ¿Cuál es el rol de un monumento público? ¿Puede trasladarse de lugar con facilidad? ¿Existe una apropiada catalogación de los elementos por comuna, su historia, las razones de su ubicación? ¿Quién vela por su protección? ¿Quién mantiene ese monumento? ¿Como debe mantenerse un monumento? Seguro muchos se preguntan esto, pero la pregunta del momento, al menos para mí, es cómo evitamos que sea nuevamente vandalizado y cómo evitamos acompañar al jinete de cargas antrópicas indeseadas.

    Hoy, el monumento al general Baquedano constituye no solo una pieza que rememora un pasado histórico, hoy rememora un presente que permitió conocer opiniones divididas y posturas antes no contempladas. Bien que se exijan condiciones, bien que se discuta en profundidad, bien que vuelva. Ahora sigue ver cómo logramos que en la condición de elemento conmemorativo doble que hoy es, se mantenga como todos esperamos.

    María Soledad Ramos Bull

    Académica Facultad de Arquitectura y Arte

    Universidad del Desarrollo

