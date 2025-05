“Presidenciales y aborto”

SEÑOR DIRECTOR:

He leído con atención y respeto la carta de la señora Josefina Sutil publicada en este mismo medio. Coincido con su preocupación de fondo. Sin embargo, es importante aclarar que de los candidatos en esta primaria soy el único que no comparto la idea del aborto libre, y nunca la he compartido. Mi postura no es coyuntural ni táctica; responde a convicciones filosóficas profundamente arraigadas en mi trayectoria personal y política y de las que he dado testimonio, a veces pagando costos muy altos. Creo que en Chile ya existe un marco legal vigente -las tres causales- que representa un consenso social y político razonable.

Lo he sostenido siempre, dentro y fuera del Congreso. De hecho, fui el único representante de los ocho partidos presentes en un comité político realizado hace meses que expresó una postura contraria al aborto libre.

Chile tiene hoy urgencias ineludibles: seguridad ciudadana, listas de espera en salud, déficit habitacional y falta de empleo para los chilenos. Enfocarnos en esos dolores no es evadir el debate valórico; es responder a lo que hoy angustia a millones de chilenos.

Frente a esta discusión, no puedo ni quiero callar cuando se trata de defender la vida y la dignidad humana.

Jaime Mulet Martínez

Diputado. Candidato presidencial FREVS