Propuesta irresponsable de salario mínimo

La CUT ha planteado un aumento de 12% en el salario mínimo para este año, llevándolo a casi 580 mil pesos. Además de eso, fija una ruta de incrementos anuales del orden de 15% para los próximos años, para llevar el salario mínimo a poco más de $ 1 millón en 2029. Lamentablemente, la propuesta es muy irresponsable.

Sin duda, todos deseamos que las personas vivan en las mejores condiciones posibles. Sin embargo, ese anhelo no puede sustentarse en la demagogia. Elevar el salario mínimo sin la contrapartida de mayor productividad solo traerá daños precisamente a quienes se busca beneficiar; una persona de baja productividad, que no alcanza a producir cierto monto, o no será contratada o será despedida. Es muy fácil ver lo alta que está la tasa de desempleo en Chile, el escaso dinamismo en la creación de empleos, y el escenario aún más malo que existe hoy.

Las mejoras genuinas requieren medidas acertadas, relacionadas con mejorar el crecimiento, elevar la inversión, destrabar burocracia, facilitar proyectos, y elevar la productividad, las que debiesen ser permanentemente promovidas por distintos sectores de la sociedad, dejando atrás propuestas populistas que, lejos de impulsar el progreso, lo obstaculizan.

Félix Berríos Theoduloz

Economista