SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    ¿Qué están esperando?

    Por 
    Cartas al director
    ¿Qué están esperando? Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    SEÑOR DIRECTOR:

    Terrible estos días por la seguidilla de hechos de muerte como suicidios, secuestro, canibalismo y violencia extrema ocurridos en algunas de las cárceles.

    No han faltado medios que los comentan con una superficialidad que ya no sorprende a nadie. Ni hablar de las autoridades correspondientes cuando se refieren a ellos desde la banalidad, la improvisación y el desacierto.

    Ante las graves penurias que afectan a los privados de libertad hay que unir razón y corazón para dar con las soluciones. Acá, lamentablemente, nunca hubo ni una ni otro.

    Ante el histórico y descomunal descontrol carcelario, nos deja sin palabras algún ex director nacional de Gendarmería que pretende dar cátedra respecto a lo que habría que hacer “ahora”, en circunstancias que cuando ejerció el cargo pasó por él como si hubiese sido un fantasma.

    Sobrecoge que nadie haga las correctas preguntas sobre las razones de la criminalidad y la locura que arrecia al interior de esos infiernos. Da la impresión de que el motivo para este extraño silencio se deba a una perversión moral; “trastorno del comportamiento caracterizado por una transgresión deliberada de normas éticas y sociales, centrado en el dominio, abuso y maltrato de otros para su propio goce”.

    Cualquier persona que conozca mínimamente al mundo penitenciario, por dentro, sabe la génesis de los problemas más relevantes y recurrentes que surgen en el corazón de la gente, en el esfuerzo por sobrevivir, en esos verdaderos “campos de exterminio “. La caldera no resiste más presión. ¿Qué están esperando?

    Pbro. Nicolás Vial Saavedra

    Presidente

    Fundación Paternitas

    Más sobre:cárcelesGendarmeríapenitenciario

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Director nacional de Gendarmería remueve a dos funcionarios y suspende a otros dos tras liberación errónea de sujeto desde el Centro de Justicia

    EE.UU. afirma que neutralizó drones de narcos mexicanos que obligaron a cerrar aeropuerto de El Paso

    ProCultura: Corte de Santiago resolverá este jueves sobre las cautelares de Alberto Larraín y otros imputados

    Los puntos fuertes con los que Millicom intentará ganar presencia en el mercado chileno de telecomunicaciones

    Cómo se gestó la errónea liberación de un reo en el Centro de Justicia de Santiago que motivó un nuevo sumario en Gendarmería

    Las dudas de los emisores ante marcha blanca del sistema de pago con tarjetas en el transporte público

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Servicios

    Variación en bencina y diésel: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Variación en bencina y diésel: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Esta semana comienza el pago con tarjeta bancaria en Metro y Tren Nos: ¿Cómo funciona?

    Esta semana comienza el pago con tarjeta bancaria en Metro y Tren Nos: ¿Cómo funciona?

    Director nacional de Gendarmería remueve a dos funcionarios y suspende a otros dos tras liberación errónea de sujeto desde el Centro de Justicia
    Chile

    Director nacional de Gendarmería remueve a dos funcionarios y suspende a otros dos tras liberación errónea de sujeto desde el Centro de Justicia

    ProCultura: Corte de Santiago resolverá este jueves sobre las cautelares de Alberto Larraín y otros imputados

    Cómo se gestó la errónea liberación de un reo en el Centro de Justicia de Santiago que motivó un nuevo sumario en Gendarmería

    Los puntos fuertes con los que Millicom intentará ganar presencia en el mercado chileno de telecomunicaciones
    Negocios

    Los puntos fuertes con los que Millicom intentará ganar presencia en el mercado chileno de telecomunicaciones

    Las dudas de los emisores ante marcha blanca del sistema de pago con tarjetas en el transporte público

    OPA por Blanco y Negro: bloques de Mosa y Vial vuelven a enfrentarse tras resolución del SII

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny
    Tendencias

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    El caso de una joven asesinada por su padre tras una discusión sobre Donald Trump

    La actividad que puede ayudar a retrasar el envejecimiento, según una investigación científica

    En vivo: Alejandro Tabilo se enfrenta a Joao Fonseca por los octavos de final del ATP de Buenos Aires
    El Deportivo

    En vivo: Alejandro Tabilo se enfrenta a Joao Fonseca por los octavos de final del ATP de Buenos Aires

    Arica recibe el “Latin Girl Arica Prime 2026”

    Organizado por Aníbal Mosa: el desconocido cara a cara entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz en Colo Colo

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos
    Tecnología

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    El Unpacked 2026 de Samsung ya tiene fecha y coordenadas oficiales

    Muere a los 48 años el actor James Van Der Beek, protagonista de la emblemática serie Dawson’s Creek
    Cultura y entretención

    Muere a los 48 años el actor James Van Der Beek, protagonista de la emblemática serie Dawson’s Creek

    Las cartas con las que Chile pisa fuerte en el Festival de Berlín 2026

    La historia tras la decisión más drástica de Chappell Roan

    EE.UU. afirma que neutralizó drones de narcos mexicanos que obligaron a cerrar aeropuerto de El Paso
    Mundo

    EE.UU. afirma que neutralizó drones de narcos mexicanos que obligaron a cerrar aeropuerto de El Paso

    Trump se reúne con Netanyahu y asegura que no se decidió “nada definitivo” sobre Irán

    Comandante de policía acusado por Petro de participar en un complot en su contra niega los hechos: “Una locura”

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York
    Paula

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó