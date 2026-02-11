SEÑOR DIRECTOR:

Terrible estos días por la seguidilla de hechos de muerte como suicidios, secuestro, canibalismo y violencia extrema ocurridos en algunas de las cárceles.

No han faltado medios que los comentan con una superficialidad que ya no sorprende a nadie. Ni hablar de las autoridades correspondientes cuando se refieren a ellos desde la banalidad, la improvisación y el desacierto.

Ante las graves penurias que afectan a los privados de libertad hay que unir razón y corazón para dar con las soluciones. Acá, lamentablemente, nunca hubo ni una ni otro.

Ante el histórico y descomunal descontrol carcelario, nos deja sin palabras algún ex director nacional de Gendarmería que pretende dar cátedra respecto a lo que habría que hacer “ahora”, en circunstancias que cuando ejerció el cargo pasó por él como si hubiese sido un fantasma.

Sobrecoge que nadie haga las correctas preguntas sobre las razones de la criminalidad y la locura que arrecia al interior de esos infiernos. Da la impresión de que el motivo para este extraño silencio se deba a una perversión moral; “trastorno del comportamiento caracterizado por una transgresión deliberada de normas éticas y sociales, centrado en el dominio, abuso y maltrato de otros para su propio goce”.

Cualquier persona que conozca mínimamente al mundo penitenciario, por dentro, sabe la génesis de los problemas más relevantes y recurrentes que surgen en el corazón de la gente, en el esfuerzo por sobrevivir, en esos verdaderos “campos de exterminio “. La caldera no resiste más presión. ¿Qué están esperando?

Pbro. Nicolás Vial Saavedra

Presidente

Fundación Paternitas