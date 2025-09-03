Rechazo a la refundación
SEÑOR DIRECTOR:
El 4 de septiembre se cumplen tres años del plebiscito en que la ciudadanía rechazó de manera categórica la propuesta constitucional de la Convención. Chile se negó a aprobar un texto maximalista y refundacional que debilitaba la democracia, socavaba la igualdad ante la ley y concentraba el poder en una sola cámara, replicando experiencias fracasadas en la región.
La plurinacionalidad con pluralismo jurídico y autonomías territoriales abría la puerta a ciudadanos de distinta categoría, mientras la supresión de la libertad de elección en salud, pensiones y educación amenazaba derechos básicos.
El 4 de septiembre de 2022 los chilenos rehusaron un proyecto que convertía la Constitución en un manifiesto ideológico y no en un pacto de convivencia. Tres años después, esa decisión sigue marcando un hito: la madurez democrática de un pueblo que sensatamente optó por preservar las bases de su convivencia.
Jorge Jaraquemada
Director ejecutivo
Fundación Jaime Guzmán
