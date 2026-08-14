Recursos en ciencia

El debate generado por la decisión del Ministerio de Ciencia de exigir residencia definitiva para postular al concurso Fondecyt de Postdoctorado 2026 nos obliga a reflexionar sobre el sentido de la inversión pública en ciencia.
El valor de la investigación no se mide por la nacionalidad de quien la ejecuta, sino por el conocimiento y el desarrollo que transfiere al país. El caso de la astronomía es el más evidente. Chile posee la mayor concentración de observatorios del planeta, un privilegio geográfico que atrae de forma natural a las mentes más brillantes del mundo. Lejos de desplazar al talento local, la llegada de estos investigadores es el motor que hace crecer a los científicos chilenos en formación, experiencia y redes globales. Nuestra rápida y exitosa inserción con un rol protagónico en laboratorios de frontera como el CERN es prueba directa de que el aislamiento no es una opción viable.
Si el objetivo es generar valor local, la estrategia correcta es abrir nuevos fondos específicos para financiar la formación de personal técnico e ingenieril chileno. Existe una oportunidad histórica desaprovechada en el área de mantenimiento y desarrollo de instrumentación astronómica nacional. Enfocar recursos en capacitar a nuestros técnicos e ingenieros creará un valor público de largo plazo, sin necesidad de desmantelar los puentes científicos internacionales que tanto ha costado construir.
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