SEÑOR DIRECTOR:

Este mes es crucial para tener una reforma al sistema político que mejore la gobernabilidad y representación política, junto con aumentar la disciplina legislativa.

El Senado aprobó recientemente el proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo que eleva los requisitos para constituir partidos políticos, pone mayores limitaciones para acceder a financiamiento público y eleva a rango legal los comités parlamentarios. Ahora la iniciativa pasa a la Cámara en segundo trámite constitucional. Y también en segundo trámite en la Cámara está el proyecto que establece un umbral de entrada y determina la pérdida del cargo para los parlamentarios que renuncien al partido que los presentó como candidato.

Es fundamental agotar todos los esfuerzos entre gobierno, oficialismo y oposición para avanzar con los proyectos señalados, ya que abordan diferentes dimensiones que hoy no funcionan adecuadamente.

La reforma al sistema político debería ser considerada como una prioridad ciudadana fundamental, pues lograr los objetivos propuestos por esos proyectos agilizarían los procesos para sacar adelante leyes urgentes que respondan oportunamente a las demandas de la sociedad.

Pablo Rodríguez

Hugo Jofré

Instituto Libertad