SEÑOR DIRECTOR:

La reforma de pensiones contempló un aporte reembolsable desde el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) al Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) por una razón muy simple: los beneficios comienzan a pagarse poco tiempo después de aprobada la reforma, mientras que los ingresos se incorporan de manera gradual. Por ello, la ley autorizó giros desde el FRP por hasta US$ 900 millones.

A la fecha, se han girado sólo US$ 200 millones y se estima que, en el peor de los casos, se requerirían US$ 100 millones adicionales, es decir, solo un tercio del monto autorizado. Asimismo, la misma ley establece que el FAPP tiene hasta 20 años para devolver al FRP los recursos solicitados, más una tasa de interés equivalente a la tasa de endeudamiento del Fisco a igual plazo.

La reforma de pensiones sigue envejeciendo bien.

Matías Acevedo

Soledad Hormazábal