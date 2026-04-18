SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    Reforma tributaria y Robert Lucas

    Por 
    Cartas al director
    El Ministro de hacienda, Jorge Quiroz, realiza un punto de prensa en que aborda en detalle el Plan de Reconstrucción Nacional. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    SEÑOR DIRECTOR:

    La propuesta de reducir gradualmente el impuesto corporativo y reintegrar el sistema requiere una evaluación menos ideológica y más económica. En Chile, el debate tributario suele centrarse en la pérdida inmediata de recaudación, pero omite un punto clave: cuando cambian las reglas, cambian también los incentivos y, con ellos, la conducta de las empresas.

    Esa es la lección del premio Nobel de Economía (1995) Robert Lucas: no es correcto evaluar una reforma con parámetros estimados bajo un régimen distinto. Si baja la carga sobre la inversión y se corrigen distorsiones, cambian también la reinversión, la formalización, el crecimiento empresarial e incluso la base imponible futura.

    Por eso, esta discusión no puede limitarse a una resta contable. El impuesto de primera categoría en Chile no solo se ubica por sobre el promedio OCDE; también es complejo, fragmentado y poco neutral. La brecha entre regímenes y la semiintegración introducida en 2014 han debilitado los incentivos a invertir, crecer y asignar recursos eficientemente.

    El país necesita volver a poner en el centro la inversión, la productividad y el empleo formal. También revisar un impuesto corporativo que hoy acumula demasiadas funciones, complejidad y distorsiones. El desafío no es defender rebajas a ciegas, sino entender que una economía que no crece tampoco recauda bien ni sostiene su política social. Por eso, bien diseñada y acompañada de contención del gasto, esta reforma puede contribuir a cambiar la trayectoria de crecimiento. No porque el crecimiento lo resuelva todo, sino porque sin éste seguiremos discutiendo cómo administrar el estancamiento.

    Mauricio Villena

    Decano Facultad de Administración y Economía UDP

    Más sobre:Impuesto corporativoDebate tributarioInversiónProductividad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Mesa DC rechaza megarreforma del gobierno de Kast y advierte que “afecta severamente” ingresos fiscales

    CNTC aclara petición al gobierno: buscan “morigerar” alza del diésel y no “congelar” precios

    Informe preliminar de la CNE: Cuentas de la luz subirán 2% a partir de julio

    El Ejército israelí lanzó una operación en Líbano “minutos antes” de la entrada en vigor de la tregua

    Trump afirma que para lograr un acuerdo de paz es esencial que EE.UU. tome el control del material nuclear de Irán

    El presidente libanés promete que no habrá un acuerdo con Israel que implique la cesión de territorio

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Controlar y tratar el colesterol alto: 4 claves sobre las nuevas guías de manejo

    Controlar y tratar el colesterol alto: 4 claves sobre las nuevas guías de manejo

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Stephanie Vaquer este fin de semana en WrestleMania 42

    A qué hora y dónde ver a Stephanie Vaquer este fin de semana en WrestleMania 42

    Rating del jueves 16 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 16 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Anuncian proceso de postulaciones al Subsidio DS49: ¿Quiénes pueden acceder al llamado especial?

    Anuncian proceso de postulaciones al Subsidio DS49: ¿Quiénes pueden acceder al llamado especial?

    Mesa DC rechaza megarreforma del gobierno de Kast y advierte que “afecta severamente” ingresos fiscales
    Chile

    Mesa DC rechaza megarreforma del gobierno de Kast y advierte que “afecta severamente” ingresos fiscales

    CNTC aclara petición al gobierno: buscan “morigerar” alza del diésel y no “congelar” precios

    Ya suman 17 las salidas: Renuncia Ángela Valdebenito al cargo de seremi de las Culturas de Aysén

    Informe preliminar de la CNE: Cuentas de la luz subirán 2% a partir de julio
    Negocios

    Informe preliminar de la CNE: Cuentas de la luz subirán 2% a partir de julio

    OTIC advierte sobre impacto de la eliminación de la franquicia tributaria Sence

    FMI pone bajo la lupa la megarreforma del gobierno de Kast y advierte ante propuesta de baja de impuestos

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría
    Tendencias

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Qué se sabe del arresto del cantante D4vd, tras meses de investigaciones por el hallazgo de un cadáver en su auto

    Amor y tragedia: qué se sabe de la francesa de 86 años detenida por el ICE en EEUU, tras reunirse con su amor de joven

    Alarma en el Monumental: Carabineros incauta cientos de fuegos artificiales a días del aniversario de Colo Colo
    El Deportivo

    Alarma en el Monumental: Carabineros incauta cientos de fuegos artificiales a días del aniversario de Colo Colo

    Roland Garros deberá esperar: Matías Soto cae en semifinales del Challenger de Santa Cruz de la Sierra

    Joaquín Niemann tiene una difícil segunda ronda en el LIV Golf México y se aleja de los líderes

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto
    Tecnología

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4

    Los “rockstars” del código se toman el GAM en una nueva edición de Nerdearla

    José Manuel Lattus lanza su colaboración con Manuel García
    Cultura y entretención

    José Manuel Lattus lanza su colaboración con Manuel García

    Bob Dylan y The Beatles: el libro que rescata el lazo volcánico que reinventó el rock

    La gira acústica de Los Bunkers llega a su fin: “Se fue transformando a medida que íbamos avanzando”

    El Ejército israelí lanzó una operación en Líbano “minutos antes” de la entrada en vigor de la tregua
    Mundo

    El Ejército israelí lanzó una operación en Líbano “minutos antes” de la entrada en vigor de la tregua

    Trump afirma que para lograr un acuerdo de paz es esencial que EE.UU. tome el control del material nuclear de Irán

    El presidente libanés promete que no habrá un acuerdo con Israel que implique la cesión de territorio

    El club de los reparadores
    Paula

    El club de los reparadores

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial

    Día de la Cocina Chilena: los ingredientes infaltables para un plato típico