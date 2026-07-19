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    Cartas al Director

    Respaldo jurídico a la función policial

    Por 
    Cartas al director
    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    SEÑOR DIRECTOR:

    El reciente caso ocurrido en Valdivia, donde dos carabineros del GOPE resultaron gravemente heridos mientras cumplían una orden judicial destinada a detener a un presunto implicado en el homicidio del suboficial mayor Eugenio Naín, constituye una demostración concreta del profesionalismo con que actúan nuestras policías. Frente a la amenaza enfrentada, su actuación se ajustó a los protocolos vigentes y, en el cumplimiento de ese deber, ambos funcionarios resultaron gravemente lesionados.

    A este hecho se suma el procedimiento registrado en Lo Espejo el vienes, donde dos carabineros también fueron heridos al enfrentar a un delincuente con alto poder de fuego.

    Estos sucesos adquieren especial significado frente a las iniciativas orientadas a modificar aspectos centrales de la Ley Naín-Retamal. El legítimo control frente a un eventual uso indebido de la fuerza no puede debilitar el marco jurídico que ampara el ejercicio legítimo de la función policial ni generar un efecto inhibitorio en quienes deben decidir, en segundos, ante amenazas que comprometen su vida y las de terceros.

    El Estado de Derecho exige policías sometidos a la ley, pero también protegidos por ella cuando actúan conforme a derecho, en cumplimiento del deber que la sociedad les ha encomendado.

    Camilo E. Castro Nustas

    Presidente Cuerpo de Generales ® de Carabineros

    Más sobre:SeguridadCarabinerosHeridosEstado de derechoFunción policial

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